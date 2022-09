Calabria: Occhiuto,'racconto' diverso iniziò con Jole Santelli. "Ha dimostrato che questa regione può avere classe dirigente"

CATANZARO, 04 OTT - "Se con la mia squadra riuscirò a fare in modo che la Calabria venga rappresentata come una regione che non si aspetta non sarò il primo ad averlo fatto, prima di me lo ha fatto Jole Santelli che ha cominciato a governare questa regione dimostrando che la Calabria può avere classe dirigente e può essere raccontata in maniera diversa". Lo ha detto Roberto Occhiuto ricordando la prima presidente donna della Regione Calabria scomparsa poco meno di un anno fa.



"A Jole voglio rivolgere un affettuoso - ha aggiunto Occhiuto - ci guarda e sarà contenta del risultato che abbiamo ottenuto".