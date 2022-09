Calabria, proclamati componenti del nuovo Consiglio regionale. Leggi i dettagli

Calabria, proclamati componenti del nuovo Consiglio regionale. Nessuna novità rispetto al quadro emerso dopo lo scrutinio

CATANZARO, 29 OTT - Si completa la composizione del nuovo Consiglio regionale: dopo la proclamazione del presidente eletto Roberto Occhiuto, del centrodestra, e dalla competitor Amalia Bruni (centrosinistra) sono stati proclamati tutti i nuovi eletti nella consultazione del 3 e 4 ottobre scorsi.



Nessuna novità rispetto alle assegnazioni fatte dopo lo scrutinio. Nella circoscrizione centrale che comprende Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia sono stati proclamati, per la maggioranza di centrodestra,



Michele Comito e Valeria Fedele (FI),

Antonio Montuoro (FdI),

Filippo Mancuso e Pietro Raso (Lega);

Francesco De Nisi (Coraggio Italia).



Per la minoranza di centrosinistra



Ernesto Alecci e Raffaele Mammoliti (Pd);

Francesco Afflitto (M5s).



Sempre per l'opposizione, nel polo civico



Antonio Lo Schiavo (De Magistris presidente).



Nella circoscrizione di Cosenza i consiglieri di maggioranza sono



Gianluca Gallo, Katya Gentile e Pasqualina Straface (FI);



Pierluigi Caputo (Forza Azzurri);



Fausto Orsomarso e Luciana De Francesco (Fratelli d'Italia);



Simona Loizzo (Lega);



Giuseppe Graziano (Udc).



Per la minoranza di centrosinistra Francesco Iacucci e Domenico Bevacqua (Pd)



Davide Tavernise (M5s)



Per il centrosinistra e per il polo civico Ferdinando Laghi (de Magistris).



Nella circoscrizione sud che coincide con la provincia di Reggio Calabria Giovanni Arruzzolo e Giuseppe Mattiani (FI);



Giuseppe Neri (FdI);



Giacomo Crinò (Forza Azzurri) Giuseppe Gelardi (Lega);



Salvatore Cirillo (Coraggio Italia).



Per il centrosinistra sono stati proclamati Nicola Irto (Partito Democratico) e Annunziato Nastasi (M5s).