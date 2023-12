Calabria. Sequestrati oltre 11.400 prodotti cosmetici dannosi. Tutti i dettagli

Oggi, a Castrovillari, i finanzieri del Comando provinciale di Cosenza hanno compiuto un'importante operazione. Hanno sequestrato oltre 11.400 prodotti cosmetici che erano in vendita in vari negozi dell'Alto Ionio Cosentino. Questi prodotti contenevano una sostanza dannosa per la salute dei consumatori. Inoltre, durante questa operazione, otto persone sono state denunciate.

L'operazione è stata condotta dai militari della componente specializzata "Antiterrorismo e Pronto Impiego" del Gruppo Sibari. Tutto è iniziato con un controllo sulla catena di distribuzione che coinvolgeva diversi negozi cosmetici e due centri di distribuzione.

Grazie a questi interventi, sono stati scoperti e sequestrati migliaia di prodotti contenenti la sostanza chiamata "Lilial", nota anche come "Buthylphenyl Methylpropional". Questa sostanza è stata bandita dall'Unione Europea attraverso il Regolamento n. 2021/1902 a partire dal primo marzo 2022. Il Comitato per la valutazione dei rischi dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche ha classificato questa molecola come cancerogena e tossica per la fertilità, rappresentando quindi un serio pericolo per la salute dei consumatori.

Tra i prodotti sequestrati c'erano profumi, bagnoschiuma, shampoo e prodotti per capelli che erano esposti sugli scaffali dei negozi pronti per essere acquistati dai consumatori. In alcuni casi, la composizione originale del prodotto cosmetico era stata nascosta attraverso l'apposizione di una nuova etichetta che non riportava la molecola vietata tra gli ingredienti.

Questa operazione ha dimostrato l'importanza dei controlli sulla sicurezza dei prodotti cosmetici per proteggere la salute dei consumatori.