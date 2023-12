Calabria. Sequestro record di 3 tonnellate di Cannabis. Tutti i dettagli

Operazione dei carabinieri nella zona industriale del Porto di Gioia Tauro rivela un sistema avanzato di coltivazione e trattamento

In Calabria, i carabinieri hanno effettuato un sequestro massiccio di droga, scoprendo 3 tonnellate di cannabis nella zona industriale del porto di Gioia Tauro, a San Ferdinando. Durante un'operazione mirata alla lotta contro la produzione e la vendita di droghe, i militari hanno ispezionato un magazzino apparentemente abbandonato, rinvenendo oltre 300 sacchi di plastica pesanti circa 10 kg ciascuno, pieni di cannabis.

Il magazzino, ora sotto sequestro, era attrezzato con un sofisticato sistema per la conservazione e l'essiccazione delle piante di canapa, che includeva luci artificiali, grandi ventilatori e reti in nylon per appendere le piante prima della loro elaborazione.

Test di laboratorio hanno rivelato che, nonostante la cannabis appartenga a una varietà legalmente coltivabile, il suo contenuto di tetraidrocannabinolo superava i limiti legali per la vendita. Di conseguenza, su ordine della Procura della Repubblica di Palmi, la droga è stata confiscata per la futura distruzione.

Se fosse stata venduta sul mercato nero, la quantità di droga sequestrata avrebbe potuto generare circa 3 milioni di euro. Le indagini continuano per determinare l'origine della sostanza. (Ansa)