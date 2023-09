Calabria In Versi: grande successo per l'evento finale al Parco Scolacium di Roccelletta di Borgia

Grande successo per la finale del contest letterario “Calabria in Versi”, promosso dall’associazione Calabria Contatto. A far da cornice all’evento di chiusura della quinta edizione del concorso è stato il Parco Archeologico Nazionale di Scolacium a Roccelletta di Borgia che ha fatto da sfondo ad una meravigliosa serata all’insegna della cultura e dell’arte.

Anche quest’anno i partecipanti hanno dovuto misurarsi con il tema scelto dagli organizzatori, ossia “Partenza, ritorno e restanza: le sfumature della nostalgia negli orizzonti della Calabria” sul quale si sono incentrati i componimenti della sezione “poesia” e “racconti brevi”

Riguardo la prima, la giuria era composta da Vito Teti (Professore Ordinario di Antropologia Culturale e scrittore), Girolamo Cangemi (Autore e vincitore del concorso “Calabria in Versi” 2022), Federica Nanci (Autrice e vincitrice del concorso “Calabria in Versi” 2021), Doris Bellomusto (Autrice e vincitrice del concorso “Calabria in Versi” 2020), Roberta Cricelli (Autrice e vincitrice del concorso “Calabria in Versi” 2019), Teresa Rizzo (Presidente della Società Dante Alighieri Comitato di Catanzaro), Simone Migliazza (Autore), Pasquale Rogato (Attore della Compagnia Teatro di MU).

Mentre, per quel che concerne i “racconti brevi”, la giuria era formata da Valerio De Nardo (Autore e membro del collettivo Lou Palanca), Rita Maria Militi (docente e membro della Società Dante Alighieri Comitato di Catanzaro), Marco Angilletti (Autore), Elisa Chiriano (insegnante, bookstagrammer di @iorecensisco e speaker radiofonica di Radio Ciak), Felice Foresta (Autore), Claudia Olivadese (Attrice di Edizione Straordinaria Soc.Coop/Scuola di Teatro Enzo Corea).

L’arduo compito di introdurre la serata è spettato a Vito Teti i cui studi hanno ispirato la tematica proposta agli autori, per poi fare spazio ai versi delle poesie finaliste interpretate dagli artisti di Edizione Straordinaria Soc.Coop.- Compagnia del Teatro di Mù- Claudia Olivadese, Giampaolo Negro e Gaia Mastria. Protagonista dell’evento è stata altresì la musica di Ettore Castagna nella formazione degli Eremia Trio, insieme a Giuseppe Costa YoSunu e Carmine Torchia.

Come da tradizione, è stato presentato il booklet di “Calabria in Versi” 2023 che raccoglie i migliori componimenti delle autrici e degli autori distintisi in questi primi cinque anni di vita del contest letterario. Al termine della serata, inoltre, sono state consegnate delle medaglie celebrative per il quinquennio del concorso.

In merito alla sezione “poesia”, “Ma chi t’arridi?” di Alfredo Panetta si è aggiudicato il primo posto, seguito da “Vecchj” di Angela Maria Cittadino e “Domani o forse più tardi” di Griselda Doka.

Invece, “Figli del vento” di Marinella Ceravolo ha vinto la sezione “racconti brevi”, mentre “Scendi a Natale?” di Paolo Cotrupi e “La pitta ‘nchiusa della signora Maria” di Andrea Compagnucci hanno conquistato rispettivamente il secondo e terzo posto.