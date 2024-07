Al via le iniziative di ACRA per la settimana contro il razzismo

La Ong milanese ACRA, in collaborazione con Associazione Razzismo Brutta Storia, Fondazione Feltrinelli e Ufficio Progetti Interculturali, Reti e Cooperazione del Comune di Milano, promuove un ricco calendario di attività di sensibilizzazione e animazione territoriale in occasione della settimana di azione contro il razzismo. In programma presentazione di un kit di formazione per le scuole, passeggiata Migrantour antirazzista, videoproiezioni, dibattiti e una mostra.

Milano 13 marzo 2024 - Il 21 marzo si celebra in tutto il mondo la Giornata per l'eliminazione delle discriminazioni razziali. Per l'occasione ACRA, da anni attiva sul territorio con progetti per contrastare razzismo, hate speech e xenofobia, propone una serie di iniziative volte alla sensibilizzazione di giovani e adulti, all'interno del progetto europeo "Empower - European key Multipliers PromOte aWarenEss against Racism and xenophobia".





"ACRA in tutti i suoi paesi lavora per l'inclusione e il dialogo interculturale, per la rinarrazione delle migrazioni e il contrasto di ogni forma di razzismo, a partire dal nostro territorio di riferimento che è Milano - afferma Elena Muscarella, Capo Progetto di ACRA - fondamentale è lavorare in rete, e la rassegna di eventi nasce grazie alla collaborazione con associazioni e realtà culturali, oltre che dalle storiche passeggiate Migrantour e dai progetti di ACRA con le scuole".

Il 20 Marzo, al Mudec - Sala delle culture: ACRA, in collaborazione con Ufficio Progetti Interculturali, Reti e Cooperazione del Comune di Milano, presenterà dalle 16.00 alle 18.00 a insegnanti ed educatori il manuale "EmpowerED: Un toolkit per contrastare le discriminazioni nelle scuole secondarie": una risorsa completa, volta a sostenere gli educatori nel trasmettere a studenti e studentesse una comprensione profonda dell'intolleranza e dotarli degli strumenti per contrastare il razzismo, online e offline.

Dalle ore 18.00 proiezione del film LALA con la regista Ludovica Fales, l'interprete Miguel Lebbiati e l'attivista Swami della Garen. Un viaggio prezioso tra fiction e documentario che parla di storie Rom e Sinti e del desiderio delle persone giovani di una vita senza stereotipi e violenza. A seguire dibattito.

Ingresso è libero, possibilità di prescriversi al form: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScHG5cUma8XpM97_2UblZHF3dOkVeWUGYA7OVMC1Osc-iafwA/viewform

Il 21 Marzo presso la Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, il film LALA sarà ancora protagonista di una mattina di proiezione e dibattito, aperta alle scuole superiori.

Il 23 Marzo alle ore 18.00 è in programma la passeggiata Migrantour antirazzista in zona Porta Venezia. Le passeggiate Migrantour sono itinerari di turismo responsabile urbano per far conoscere zone storiche della migrazione milanese, attraverso gli occhi e le parole degli accompagnatori e accompagnatrici interculturali, persone con una storia personale o familiare di migrazione che condividono e narrano luoghi chiave della città. La passeggiata è gratuita con iscrizione obbligatoria al Form:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfm83SaN7UVw_pWFNutkHTh2MS6-zsc6KC2F7U2tG_lZVLizw/viewform

Le iniziative in programma si concluderanno con la mostra "Ogni quadro è un racconto (e viceversa)" dell'artista Gabriella Kurovilla, prevista dal 13 al 27 Marzo, presso "Gli eroici Furori", Via Melzo 30.

Tutte le informazioni sugli eventi qui: https://www.acra.it/notizie/eventi/weekantirazzismo