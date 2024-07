Future Promesse della Medicina: UMG di Catanzaro Lancia i Bandi per il 2024/2025

Con una vasta offerta di corsi in medicina e odontoiatria, inclusa una specializzazione in tecnologie digitali, l'Università Magna Graecia apre le porte agli innovatori della salute di domani.

CATANZARO - In un'importante mossa accademica, l'Università Magna Graecia (UMG) di Catanzaro ha annunciato l'apertura dei bandi per l'ammissione ai prestigiosi corsi di laurea magistrale in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria, oltre al novello corso in Medicina e chirurgia con specializzazione in tecnologie digitali per l'anno accademico 2024/2025. Questa iniziativa si colloca all'avanguardia nel panorama educativo, rispondendo alla crescente domanda di formazione medica di alto livello e di specializzazione nel settore delle nuove tecnologie applicate alla salute.

Dettagli e Disponibilità dei Posti

L'offerta formativa si articola in tre principali indirizzi di studio: Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria, e Medicina e chirurgia e tecnologie digitali. Per il corso di Laurea in Medicina e chirurgia sono disponibili 433 posti per studenti sia comunitari che non comunitari residenti in Italia, con ulteriori 43 posti riservati a studenti non comunitari non inclusi nella legge n.189 del 2022. Per il corso di Laurea in Odontoiatria e protesi dentaria, l'ateneo mette a disposizione 20 posti per studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia e 2 posti per studenti non comunitari esterni ai criteri della legge n.189 del 2022. Infine, per il corso di Laurea in Medicina e chirurgia in tecnologie digitali, sono previsti 80 posti per studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia e 4 posti per studenti internazionali, di cui uno specificatamente destinato a partecipanti del Progetto Marco Polo.

Procedura di Ammissione

Gli interessati sono invitati a presentare la propria candidatura esclusivamente online, attraverso il portale Universitaly (www.universitaly.it), con le iscrizioni che saranno aperte a partire dal 3 aprile fino alle 15:00 del 17 aprile 2024. Le prove di ammissione si terranno in due sessioni distinte, previste per martedì 28 maggio e martedì 30 luglio 2024, permettendo ai candidati di dimostrare le proprie competenze e aspirazioni nel campo medico e tecnologico.

Per maggiori informazioni sui corsi, i requisiti e le modalità di iscrizione, gli aspiranti studenti possono consultare i dettagli completi al link fornito dall'ateneo: https://web.unicz.it/it/news/108397/bando-di-concorso-per-l-ammissione-ai-corsi-di-laurea-magistrale-in-medicina-e-chirurgia-lm-41-odontoiatria-e-protesi-dentaria-lm-46-e-corso-di-laurea-magistrale-in-medicina-e-chirurgia-e-tecnologie-digitali-lm-41-a-a-2024-2025.

Questa iniziativa rappresenta un'eccezionale opportunità per gli studenti di intraprendere un percorso formativo di eccellenza nel campo della medicina, con un occhio particolare verso le innovazioni tecnologiche che stanno trasformando il settore sanitario. L'Università Magna Graecia di Catanzaro si conferma così un punto di riferimento nell'istruzione medica, promuovendo l'accesso a una formazione di qualità in risposta alle sfide future della medicina e della salute globale.

Bando di concorso per l'ammissione ai Corsi di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia (LM-41), Odontoiatria e Protesi Dentaria (LM-46) e Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia e Tecnologie Digitali (LM-41)a.a. 2024/2025;

- D.R. n. 426 Bando di concorso per l'ammissione ai Corsi di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia (LM-41) e Odontoiatria e Protesi Dentaria (LM-46) a.a. 2024/2025;

- D.R. n. 428 Bando di concorso per l'ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia e Tecnologie Digitali (LM-41) a.a. 2024/2025.

Allegato:

Pubblicato in data: 29/03/2024

D.R. n. 426 Bando di concorso per l'ammissione ai Corsi di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia (LM-41) e Odontoiatria e Protesi Dentaria (LM-46) a.a. 2024/2025

Allegato:

Pubblicato in data: 29/03/2024

D.R. n. 428 Bando di concorso per l'ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia e Tecnologie Digitali (LM-41) a.a. 2024/2025

Allegato:

Pubblicato in data: 29/03/2024

D.M. n. 472 del 23/2/2024

Allegato:

Pubblicato in data: 29/03/2024

D.M. n. 472 del 23/2/2024 - Allegato A

Allegato:

Pubblicato in data: 29/03/2024

D.M. n. 472 del 23/2/2024 - Allegati 1, 2, 3, 4