Calabria. Violenza sessuale: abusi su minorenne, arrestata coppia. Individuati dai carabinieri di Rende indagando su altri reati

MARANO MARCHESATO, 13 MAG - Un uomo ed una donna, rispettivamente di 52 e 37 anni, sono stati arrestati dai carabinieri della Compagnia di Rende, in esecuzione di un'ordinanza emessa dal gip su richiesta della Procura della Repubblica di Cosenza, per violenza sessuale di gruppo nei confronti di una minore di 17 anni.



I carabinieri, nel corso di approfondimenti investigativi riguardanti altri reati, si sono imbattuti nell'episodio commesso in un comune del cosentino a giugno del 2020 quando gli arrestati, secondo l'accusa, hanno attirato con una stratagemma la ragazzina - con la quale c'era un rapporto di conoscenza - nell'abitazione della donna. La vittima, inconsapevole di ciò che sarebbe accaduto e confidando nel rapporto di amicizia intercorso con i due, è stata costretta a subire atti sessuali di gruppo.- nell'abitazione della donna.



I due soggetti, sottoposti agli arresti domiciliari e posti a disposizione dell'Ag inquirente, sono ritenuti anche responsabili di aver abusato della minore in condizioni di inferiorità psichica poiché affetta da un disturbo cognitivo.