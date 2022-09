Calabria: Tajani, da qui parte campagna Campania e Puglia "Basta assistenzialismo, permettiamo al Sud essere protagonista"

CATANZARO, 27 GEN - "Da qui parte una grande rivoluzione e ha il via la campagna elettorale per vincere anche in Campania e Puglia, dove si voterà nei prossimi mesi, e per permettere al Sud del Paese di tornare ad essere protagonista. Basta assistenzialismo ma creiamo lavoro e permettiamo ai giovani e alle migliori intelligenze del sud di poter essere protagoniste qui e non all'estero". Lo ha detto Antonio Tajani, vicepresidente nazionale di Forza Italia, che è intervenuto alla conferenza stampa della neoeletta presidente della Regione Calabria Jole Santelli. "Questo lo si può fare soltanto - ha aggiunto Tajani - puntando sulle piccole imprese, sul commercio , sull'agricoltura, sull'artigianato, sulla pesca e sulle libere professioni. Aiutando questi mondi a creare posti di lavoro noi permetteremo alla Calabria e a tutto il sud di crescere e di riscattarsi".