Calcio 25ª Giornata Frosinone-Catanzaro 1-1. Il sinistro di Quagliata pareggia Lusuardi

FROSINONE 08 FEB. – Arriva l’undicesima trasferta consecutiva senza conoscere sconfitta per il Catanzaro che, in rimonta, impatta allo "Stirpe" contro un Frosinone ben messo in campo, nonostante il superiore possesso palla del Catanzaro.

Subito proiettati in avanti i padroni di casa: al 3’ un colpo di testa di Monterisi sul secondo corner consecutivo trova Iemmello sulla linea di porta pronto alla respinta, al minuto numero 14 Kone calcia col destro dal limite dell’area, ma la palla termina di poco oltre il palo alla destra della porta giallorossa.

Il Catanzaro si vede al 17’ con la girata di Brighenti che trova Cerofolini pronto a rifugiarsi in corner, ma la pressione del Frosinone è costante e al 19’ Ambrosino calcia alto col sinistro da pochi passi e nello stesso minuto sul fronte opposto il cross dalla destra di Cassandro trova la testa di Iemmello ma la palla sfila di un soffio fuori.

Al 32’ arriva la rete che sblocca l’incontro: il brasiliano Lusuardi, sul cross dalla sinistra di Ambrosino, calcia e trova una corta respinta di piede di Pigliacelli con la palla che viene rallentata dalla pozzanghera dell’area di porta trovando ancora Lusuardi pronto a ribadire in rete.

Ripresa con brivido immediato: la rete di Iemmello (testa) viene però annullata per un fuorigioco millimetrico del cannoniere giallorosso sul cross di Brighenti. Il pari del Catanzaro arriva al quarto d’ora sull’apertura dalla destra di Pagano con Quagliata che calcia a volo col sinistro e stecchisce Cerofolini.

La rete sveglia il Catanzaro che ci prova con Pagano (18’) che calcia alto. Pontisso, in girata, calcia in velocità e scheggia il palo al 24’. I cambi danno ulteriore spinta emotiva alla gara con Kvernadze (33’) che esalta Pigliacelli che si oppone alla grande.

Nel finale la contesa si mantiene sempre incerta con predominio ciociaro, ma il risultato non cambia col Catanzaro che sciupa un paio di contropiedi.

Carlo Talarico

Il tabellino:

FROSINONE-CATANZARO 1-1

MARCATORI: 32’ pt Lusuardi (F), 15’ st Quagliata (C).

FROSINONE (3-5-2): Cerofolini; Bohinen, Monterisi, Lusuardi; Di Chiara, Koutsoupias (31’ st Darboe), Kone, Tsadjout (19’ st Ghedjemis), Oyono A.; Partipilo (19’ st Pecorino), Ambrosino (31’ st Kvernadze). A disp.: Sorrentino, Vural, Begis, Lucioni, Oyono J., Barcella, Cichella, Bracaglia. All.: Greco.

CATANZARO (3-5-2): Pigliacelli; Brighenti, Scognamillo, Bonini; Cassandro (30’ st Situm), Pagano, Pompetti, Pontisso (30’ st Ilie), Quagliata; Iemmello, La Mantia (22’ st Pittarello). A disp.: Gelmi, Borrelli, Petriccione, Seck, Maiolo, D’Alessandro, Coulibaly, Corradi, Biasci. All.: Caserta.

ARBITRO: Maresca di Napoli.

Assistenti arbitrali: Capaldo e Miniutti.

Quarto uomo: Vingo.

Var: Volpi. Avar: Piccinini.

ESPULSO: nessuno.

AMMONITI: Pagano (C), Koutsoupias (F), Ilie (C).

NOTE: spettatori 11.420 di cui 3.252 paganti (di cui 1.023 ospiti) e 8.168 abbonati, incasso 113.742,53. Angoli: 7-4 per il Frosinone. Recupero: pt 1’, st 3’.