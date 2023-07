Calcio. Serie C, Playoff: Foggia-Crotone 1-0. il commento intervista post-partita del tecnico e Presidente. (Highlights-video)

Foggia-Crotone 1-0 Playoff Serie C, partita di andata della seconda fase nazionale: sul manto erboso dello stadio “Zaccheria”, il Foggia ospita il Crotone.

L’analisi di Zauli dopo il match con il Foggia: “Ottimo il nostro primo tempo ma nonostante la sconfitta siamo rimasti in partita e questo mi lascia fiducioso per il ritorno”

“Crotone, è mancato il guizzo vincente quando lo meritavamo”

Il gol di Peralta al 20′ del secondo tempo ha deciso la partita d’andata dei quarti di finale dei playoff di Serie C 2022-2023. Terza vittoria stagionale per il Foggia allo Zaccheria dopo quella in campionato e Coppa Italia. Adesso il Crotone proverà a ribaltarla mercoledì 31 nel match di ritorno in programma allo stadio Ezio Scida. Il commento di Lamberto Zauli nel dopo gara.

“Il primo tempo lo abbiamo giocato bene: un buon palleggio e abbiamo abbassato il Foggia abbastanza. Ma non siamo riusciti a trovare il guizzo vincente, nel momento in cui lo meritavamo. Ovviamente loro sono rimasti in partita, noi ne secondo tempo abbiamo fatto non bene il palleggio. C’è stato equilibrio e i loro due attaccanti, bravi, ci hanno messo in difficoltà”.

“Grande rispetto per gli avversari, allenati da un tecnico che conosciamo tutti molto bene. Conosco tanti calciatori del Foggia e le loro qualità ma sono conscio della nostra forza, anche se non giocavamo da cinque settimane. La squadra è rimasta in partita fino alla fine, se l’è giocata e questi sono presupposti che ci caricano a mille in vista della partita di ritorno. Poi vedremo come finirà”

Il Presidente del Foggia Nicola Canonico



Una partita per volta, una sfida per volta, un’emozione per volta.

Ci siamo messi alle spalle la partita di andata. Poche ore per riposare e metabolizzare quanto accaduto durante i minuti di gioco e poi massima concentrazione sul prossimo appuntamento a Crotone. Il mitico calore dei tifosi foggiani, lo spirito critico – ma costruttivo – della stampa e il sostegno dell’intera città continuino a non mancare e ad assicurare il “clima” giusto alla squadra e allo staff tecnico.

Ciascun calciatore abbia in testa, nelle gambe e nel cuore un unico obiettivo: VINCERE!

Il sogno continua e, se possiamo sognarlo, possiamo realizzarlo.

FORZA FOGGIA!

I “Satanelli” giungono a questa partita dopo aver eliminato il Potenza – con un pareggio per 1-1 nell’unico incontro previsto – e il Cerignola, con l’incredibile vittoria casalinga per 3-0 giunta dopo la sconfitta per 4-1 nel match di andata: in entrambi i casi i rossoneri sono stati favoriti dal miglior posizionamento in classifica, fattore che non sarà a disposizione invece per questo turno in quanto, in caso di parità nei due match, sarebbe il Crotone a staccare il pass per la semifinale.



gli “Squali” sono invece impegnati per la prima volta in questo playoff, dopo aver I padroni di casa passano per 1-0 grazie alla rete di Peralta. Mercoledì 31 maggio il ritorno: il Crotone deve vincere

Il Crotone domina allo stadio Zaccaria di Foggia, ma vincono i padroni di casa grazie ad un gol di Peralta che approfitta della distrazione della difesa crotonese. Il primo tempo era stato caratterizzato dalle numerose palle gol del Crotone che si era più volte portato dalle parti di Dalmasso e colpendo o dalla distanza (con Tribuzzi) o su calcio piazzato (con Golemic e Chiricò). Gli squali però non riescono a sbloccare il risultato. Nel secondo tempo è il Foggia a dimostrare maggiore aggressività ma i rossoneri non riescono a creare troppe azioni. Riescono però a concretizzare la buona palla sui piedi di Peralta e a passare in vantaggio.

Il Crotone accusa il colpo ed inizia a sbagliare più di quanto gli è concesso. Nel finale sfiora il pareggio con Mogos prima e con Golemic poi, la palla finisce in rete ma la posizione di fuori gioco di Cuomo fa annullare la rete. Nel finale non sono mancati momenti di tensione e di scontri tra la panchina del Foggia e i giocatori del Crotone in campo. L’arbitro ha ammonito diversi tesserati da entrambe le parti. Mercoledì 31 maggio si giocherà allo Scida la gara di ritorno.

Dirette dal Sig. Mario Perri della sezione AIA di Roma 1, ecco le formazioni che scenderanno in campo dal 1′ minuto:

Foggia: Dalmasso, Rizzo, Kontek, Schenetti, Peralta, Beretta, Leo, Petermann, Frigerio, Bjarkason, Costa

All.: Rossi

Crotone: Branduani, Giron, Cuomo, Golemic, D’Ursi, Gomez, Petriccione, Vitale, Mogos, Tribuzzi, Chiricò

All.: Zauli

Video Commento - Intervista Mister Zauli







Gli highlights di Foggia-Crotone 1-0



Rete annullata al Crotone





Foggi-Crotone Gol di Peraltra