Cerignola-Catanzaro 2-2. Tra tante emozioni Pontisso sigla il pareggio. Il commento post-partita del tecnico. (Highlights-video)

CERIGNOLA (FG), 18 SET. - Termina 2-2 una gara sempre viva, dall’inizio alla fine, tra Audace Cerignola e Catanzaro. Succede tutto nella parte iniziale del primo tempo e nei concitati minuti finali.

Il primo squillo di giornata è per i padroni di casa: al 5’, di testa, ci prova D’Andrea, sugli sviluppi di un corner, ma la mira non è precisa. Poi arriva la rete giallorossa all’11’: Vandeputte appoggia all’indietro per l’accorrente Biasci che dal limite dell’area trova lo spiraglio giusto. L’Audace è viva e al 13’ ci prova con Malcore che impegna Fulignati pronto ad opporsi coi piedi. Due minuti ancora e l’Audace Cerignola trova il pari. Sul traversone proveniente dalla destra, ad opera di Bianco, Malcore la prende di testa e insacca con Fulignati che non può nulla. Nel resto del tempo da notare una bella giocata alla mezzora di Šitum che frutta però soltanto un corner.

Nella ripresa la gara è sempre viva. Al 3’ un cross di Martinelli mette in condizioni Iemmello di calciare a botta sicura ma l’attaccante giallorosso non trova la palla. Al 5’ è l’Audace a farsi avanti su una ripartenza ma Russo viene murato. Il Catanzaro tiene palla e spinge, si affida alle forze fresche che Vivarini chiama in campo dopo il quarto d’ora. Cianci ci prova dal fondo alla mezzora ma Saracco è attento. Al 39’ Fulignati si fa trovare pronto sulla punizione insidiosa di Neglia che termina di poco a lato. La rete del momentaneo sorpasso dei padroni di casa arriva al 42’ con Coccia, lestissimo ad avventarsi sulla corta respinta di Fulignati sulla prima conclusione dello stesso calciatore pugliese e segna nell’entusiasmo dello stadio “Domenico Monterisi” che esplode. Il Catanzaro vive qualche attimo di buio, sembra spento, ma in pieno recupero le energie fresche di Pontisso portano al pareggio. Al 50’ sulla punizione di Vandeputte, Curcio fa la sponda per Pontisso che con un tocco facile regala il pareggio al Catanzaro che perde la prima posizione in classifica ma non la partita su un campo comunque difficile.

Carlo Talarico





Il tabellino:

AUDACE CERIGNOLA-CATANZARO 2-2

MARCATORI: 11’ pt Biasci (C), 15’ pt Malcore (A)’ 42’ st Coccia (N), 50’ st Pontisso (C).

AUDACE CERIGNOLA (3-5-2): Saracco; Russo, Gonnelli, Ligi; Bianco (32’ st Blondett), Capomaggio, Tascone (41’ st Achik), Coccia, Sainz Maza (16’ st Langella); Malcore (16’ st Neglia), D’Andrea (41’ st Botta). A disposizione: Fares, Trezza, Olivera, Allegrini, Inguscio, D’Ausilio, Mancarella, Farucci, Vitali, Giofrè. Allenatore: Pazienza.

CATANZARO (3-5-2): Fulignati; Martinelli, Brighenti, Scognamillo; Šitum, Sounas (17’ st Bombagi), Ghion (38’ st Pontisso), Verna (17’ st Welbeck), Vandeputte; Iemmello (17’ st Cianci), Biasci (25’ st Curcio). A disposizione: Sala, Gatti, Mulè, Cinelli, Tentardini. Allenatore: Vivarini.

ARBITRO: Simone Galipò di Firenze.

Assistenti arbitrali: Alessandro Munerati di Rovigo e Stefano Franco di Padova.

Quarto ufficiale: Giorgio Di Cicco di Lanciano.

AMMONITI: Malcore (N), Bianco (N), Ligi (N), Biasci (C), Capomaggio (A), Pazienza (A), Brighenti (C), Vandeputte (C), Coccia (N), Sounas (C).

NOTE: Spettatori 3500 circa di cui 150 provenienti da Catanzaro. Angoli: 4-3 per il Catanzaro. Recupero: pt 1’, st 6’.









A Breve Il video commento post-partita del tecnico





Serie C Audace Cerignola -Vs Catanzaro 2-2. Highlights gol di Biasci 11’ - Malcore 15’ - Coccia 89’ - Pontisso 95’





Highlights del Secondo Tempo Audace Cerignola Vs Catanzaro 2-2 Coccia 89’ Pontisso 95’







Highlights del Primo Tempo Audace Cerignola Vs Catanzaro 1-1 Biasci 11' - Malcore 15'