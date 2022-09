Calcio. Bari-Catanzaro 1-0. Giallorossi piegati dalla prodezza di Antenucci (con highlights)

BARI, 29 NOVEMBRE - Si ferma a cinque la serie positiva del Catanzaro superato col minimo risultato dal Bari dei tanti ex (Auteri, Di Cesare, Celiento, Maita, De Risio e D’Ursi) in una gara inizialmente bloccata che viene orientata da una prodezza di Antenucci dopo quasi un’ora di gioco, nonostante qualche buona occasione avuta dal Catanzaro e le tante palle perse dai giallorossi che hanno dato buon gioco al Bari.

Pugliesi subito in palla. Prima occasione al 10’ con Maita che calcia dalla distanza e Branduani respinge di pugno. Passano pochi minuti e va annotata la conclusione di Celiento (14’) dalla distanza con Pinna pronto a deviare in corner. Immediatamente dopo il Catanzaro cerca il contropiede con Carlini che dà una palla invitante a Di Piazza che salta irregolarmente su Di Cesare e l’azione termina col fischio arbitrale. Al 25’ calcia di esterno Maita ma la mira è imprecisa e la palla si perde sul fondo, sull’altro fronte, al 29’, da registrare un pericolo portato da Di Massimo. La gara s’infiamma alla mezzora con due conclusioni pugliesi: al 31’ il destro di Maita che termina di poco alla destra della porta giallorossa ed immediatamente dopo la botta di De Risio col sinistro che impegna severamente il portiere giallorosso bravo a rifugiarsi in corner. Primo tempo senza altre situazioni pericolose da annotare, ma la partita è sempre viva tra due squadre che non rinunciano mai al gioco.

Nella ripresa, mister Calabro spedisce immediatamente Garufo al posto di Di Massimo. Il Bari s’impadronisce subito del centrocampo e i giallorossi soffrono in diverse circostanze. Al 6’ Antenucci, di testa su palla messagli sulla testa da Citro, impegna severamente il portiere giallorosso costretto al corner. Qualche minuto dopo è la traversa a far svanire i sogni del Bari sulla conclusione di Maita. La gara si sblocca al 12’ col Bari che guadagna meritatamente il vantaggio grazie ad una prodezza di Antenucci, ancora una volta assistito da Citro, con una conclusione che trova lo spiraglio giusto alla sinistra di Branduani. Il Catanzaro, subita la rete, palesa difficoltà, mentre il Bari gioca in scioltezza senza mai chiudere definitivamente la gara. I giallorossi si vedono con Garufo al 20’ ma Frattali blocca in sicurezza in un quadro di gara che vede il Bari maggiormente operativo. Mister Calabro inserisce prima Corapi ed Evacuo, quindi Curiale e Baldassin cercando forze fresche su un terreno di gioco pesante per via dell’abbondante pioggia. Gli ultimi minuti dicono poco in termini di attacchi su entrambi i fronti anche se il Catanzaro è più presente dalle parti di Frattali e, sotto una pioggia sempre più battente, la gara termina con la vittoria del Bari, dopo che negli ultimi secondi il Catanzaro perde Contessa per somma di ammonizioni, grazie alla bella rete di Antenucci e tiene sempre testa alla capolista Ternana.

Carlo Talarico

Il tabellino:

BARI-CATANZARO 1-0

MARCATORE: 12’ st Antenucci (B).

BARI (3-4-3): Frattali; Celiento, Di Cesare, Sabbione; Ciofani, Maita, De Risio, D’Orazio (13’ st Semenzato); D’Ursi (13’ st Montalto), Antenucci (41’ st’ Bianco), Marras (22’ pt Citro). A disposizione: Marfella, Perrotta, Hamlili, Simeri, Corsinelli, Candellone, Lollo, Andreoni. Allenatore: Gaetano Auteri.

CATANZARO (3-5-2): Branduani; Riccardi (32’ st Curiale), Fazio, Pinna; Casoli, Verna (25’ st Corapi), Risolo, Contessa; Carlini (37’ st Baldassin); Di Massimo (1’ st Garufo), Di Piazza (25’ st Evacuo). A disposizione: Di Gennaro, Iannì, Riggio, Martinelli, Salines, Evan’S, Altobelli. Allenatore: Antonio Calabro.

ARBITRO: Luca Zufferli di Udine.

Assistenti arbitrali: Mattia Massimino di Cuneo e Claudio Gualtieri di Asti.

Quarto ufficiale: Mario Cascone di Nocera Inferiore (SA).

ESPULSI: 28’ st un componente della panchina del Bari, 48' st Contessa (C) per somma di ammonizioni.

AMMONITI: Risolo (C), D’Orazio (B), Corapi (C), Celiento (B).

NOTE: Angoli: 4-2 per il Bari. Recupero: pt 1’, st 4’.

