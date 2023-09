Elite League: Italia vs. Polonia al 'Nicola Ceravolo' di Catanzaro il 13 ottobre. Tutti i dettagli

Elite League, al 'Nicola Ceravolo' di Catanzaro la sfida di venerdì 13 ottobre tra Italia e PoloniDopo il pareggio in Germania e la vittoria in Repubblica Ceca, gli Azzurrini sono pronti a scendere in campo nel primo impegno casalingo della stagione. Il match sarà trasmesso in diretta su figc.it

venerdì 22 settembre 2023

Sarà lo stadio 'Nicola Ceravolo' di Catanzaro a ospitare (orario da definire, diretta figc.it), venerdì 13 ottobre, la sfida dell'Elite League tra la Nazionale Under 20 e la Polonia. Gli Azzurrini disputeranno quindi in Calabria la terza sfida del torneo tra otto nazionali di categoria, dopo il pareggio in Germania e la vittoria in Repubblica Ceca.



Sarà la prima volta per l'Under 20 nella città calabrese; le Nazionali giovanili, invece, tornano a Catanzaro a distanza di sei anni dalla doppia amichevole dell'Under 17 contro la Repubblica Ceca (giocata presso il Centro Federale Territoriale). Al 'Ceravolo' ha giocato, nella sua storia, anche l'Under 21, l'ultima volta nel 2003, battendo 6-0 l'Azerbaigian in una sfida del girone di qualificazione all'Europeo grazie alla doppietta di Gilardino e ai gol di Zaccardo, Gasbarroni, D'Agostino e Borriello.



Calendario, risultati e classifica Elite League 2023-24

Giovedì 7 settembre

Germania-Italia 1-1

Romania-Repubblica Ceca 2-0

Venerdì 8 settembre

Polonia-Portogallo 4-0



Lunedì 11 settembre

Polonia-Germania 1-1

Repubblica Ceca-Italia 0-1

Martedì 12 settembre

Portogallo-Romania 2-1



Classifica (tra parentesi le gare giocate): Polonia (2) e Italia (2) 4, Portogallo (2) e Romania (2) 3, Germania (2) 2, Inghilterra (0), Norvegia (0), Repubblica Ceca (2) 0



IL CALENDARIO DELL'ITALIA

Venerdì 13 ottobre: Italia-Polonia (Catanzaro)

Giovedì 16 novembre: Inghilterra-Italia

Martedì 21 novembre: Italia-Portogallo

Giovedì 21 marzo 2024: Romania-Italia

Lunedì 25 marzo 2024: Italia-Norvegia