Calcio: Catanzaro-Turris 3-1. Risolo, Evacuo e Curiale piegano i corallini (con highlights)

CATANZARO, 6 DICEMBRE - Termina al “Ceravolo”, dopo oltre un anno e mezzo, l’imbattibilità esterna della Turris sotto i colpi di Risolo, Evacuo e Curiale che hanno regalato al Catanzaro il sorpasso in classifica ai danni dei corallini. Ma quanta fatica e quante apprensioni per la formazione di mister Calabro che inizialmente ha messo in campo Corapi in posizione da trequartista.

Primo tempo avvincente col Catanzaro che coglie tre volte i legni con Garufo, Fazio e Di Massimo. Comunque la Turris, ben messa in campo, trova il vantaggio grazie all’esterno Esempio che conclude in maniera vincente un’azione lineare partita dalla difesa, guadagna il cartellino giallo per aver tolto la maglietta e comunque spariglia le carte della gara costringendo il Catanzaro ad inseguire. Ma una decina di minuti dopo la rete, l’incerto arbitro espelle lo stesso Esempio che perde tempo in occasione di una rimessa laterale e regala al Catanzaro un’ora di gioco di superiorità numerica. La rete del pareggio arriva sul finire del primo tempo grazia Riso che segue l’azione di Evacuo e pareggia.

Nella ripresa il Catanzaro ha immediatamente l’occasione per ribaltare il risultato ma spreca con Di Massimo dopo una splendida apertura del laterale Evan’S, appena inserito da mister Calabro. Il secondo tempo vede il Catanzaro costruire costantemente senza, però, trovare il guizzo vincente, mentre la Turris si affida al solo Pandolfi per dare fastidio. Nel finale arriva la rete di Evacuo che si fa trovare pronto sul cross proveniente dalla sinistra da parte di Evan’S, respinto da Abagnale sull’attaccante del Catanzaro che infila la rete che ribalta il risultato. Nel finale la Turris le prova tutte, nonostante l’inferiorità numerica, ma Pandolfi spreca da buona posizione e pochi secondi prima del fischio finale Curiale, di tacco, sulla palla servitagli da Carlini, fissa il risultato sul 3-1.

Carlo Talarico





Il tabellino:

CATANZARO-TURRIS 3-1

MARCATORI: 23' pt Esempio (T), 44' pt Risolo (C), 35’ st Evacuo (C), 50’ st Curiale (C).

CATANZARO (3-4-1-2): Branduani; Riccardi (1’ st Evan’S), Fazio, Pinna; Garufo, Verna (29’ st Altobelli), Risolo (1’ st Carlini), Casoli; Corapi; Di Massimo (13’ st Di Piazza), Evacuo (44’ st Curiale). A disposizione: Di Gennaro, Iannì, Salines, Riggio, Martinelli, Pipicella, Furina. Allenatore: Calabro.

TURRIS (3-5-2): Abagnale; Rainone, Di Nunzio, Lorenzini (39’ st Longo); Da Dalt, Romano (16’ st Brandi), Franco (39’ st Alma), Tascone (1’ st Loreto), Esempio; Giannone (11’ st Signorelli), Pandolfi. A disposizione: Barone, D’Oriano, Lame, Esposito, D’Ignazio, Marchese, Fabiano R.. Allenatore: Fabiano F..

ARBITRO: Marini di Trieste.

Assistenti arbitrali Poma-Cortese.

Quarto ufficiale: Cavaliere.

ESPULSO: 36' pt Esempio (T) per somma di ammonizioni.

AMMONITI: Pinna (C), Fazio (C), Branduani (C), Altobelli (C).

NOTE: Angoli: 7-4 per il Catanzaro. Recupero: pt 2’, st 5’.





Mister Calabro nel post partita di Catanzaro - Turris





Match Highlights | 14^ giornata | Catanzaro - Turris 3-1









Gli highlights del Match Highlights | 13^ giornata | Bari - Catanzaro 1-0





Dopo-gara di Catanzaro-Turris: le dichiarazioni del tecnico fabiano e del direttore Primicile