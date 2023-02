Calcio. Champions League. L’Inter batte per 1-0 il Porto. Il commento post-partita dei protagonisti

Champions League. L’Inter batte per 1-0 il Porto. Risultato di misura che fa sperare per il ritorno Un ritrovato Romelu Lukaku porta alla vittoria i nerazzurri nell'andata degli ottavi di finale di Champions League contro un Porto aggressivo al San Siro. Lusitani in 10 dal 78' per l'espulsione di Otavio per somma di ammonizioni

Dopo l’esaltante vittoria del Napoli a Francoforte per 2-0, un’altra italiana vince, seppur di misura, in Champions League.

L'Inter fa sua la gara di andata degli ottavi di finale di Champions contro il Porto grazie a una rete di Lukaku, che entra e all'86' regala il successo ai nerazzurri di Simone Inzaghi con una zampata delle sue. Prima il belga colpisce il palo di testa su cross di Barella poi la palla gli ritorna e il numero 90 non può sbagliare: tiro preciso e l'Inter passa avanti.

Partita giocata a ritmi altissimi fin dalle prime battute con superiorità dei padroni di casa.

L'Inter vince il primo round degli ottavi: le parole del tecnico nerazzurro dopo il successo contro il Porto

Inzaghi: “La musica della Champions a San Siro, l'atmosfera delle grandi sfide europee e un'Inter determinata e vincente: le parole di mister Simone Inzaghi dopo il successo contro il Porto.

“Abbiamo fatto un’ottima partita contro un avversario fisico e tecnico, un’ottima squadra. Abbiamo vinto il primo round sapendo che ci attende un'altra sfida in casa loro. C’è un po’ di rammarico per le occasioni che abbiamo avuto e non abbiamo concretizzato nel primo tempo, nel secondo abbiamo preso una ripartenza in cui Skriniar e Onana sono stati bravissimi, poi i cambi ci hanno aiutato, abbiamo fatto un gol, volevamo fare qualcosina in più ma siamo contenti della vittoria e di aver fatto una grande partita. I giocatori entrati a gara in corso hanno fatto tutti bene. Ho bisogno di tutti, giocando così tanto e con avversari di questo tipo contro cui spendi tantissimo non è semplice. Abbiamo fatto una partita di aggressività e determinazione e abbiamo usato la testa come avevo chiesto. Lukaku? è un grande valore aggiunto per noi, si sta allenando forte e bene".

Lukaku: “C'è una grande soddisfazione per la vittoria, era troppo importante fare risultato”.

"Volevamo anche fare il secondo gol, ma comunque abbiamo vinto la partita e sono contento". Così Romelu Lukaku commenta la vittoria dell'Inter in Champions League contro il Porto.

"Ho passato dei mesi complicati per l'infortunio, ma sono contento di essere di nuovo a disposizione della squadra", ha aggiunto. "Sono contento di aver aiutato la squadra e per la vittoria. Io penso solo ad aiutare la squadra e sono contento per la vittoria", ha detto l'attaccante belga. "Barella? Io l'ho sempre detto, è il primo giocatore che mi porterei in guerra. Sono contento mi abbia fatto l'assist", ha concluso Lukaku.

La partita

Nel primo tempo la prima occasione dei nerazzurri arriva già al primo minuto con Darmian che penetra a destra per Dimarco, conclusione al volo respinta.

Al 13' è ancora l'Inter a farsi pericolosa. Dimarco lancia lungo su Lautaro che colpisce di testa, il pallone è oltre la traversa.

Al 18' Calhanoglu tira dritto in porta e la palla finisce tra i pugni di Diogo Costa che respinge.

La risposta del Porto arriva al 26' con Grujic che passa a Taremi, palla oltre la traversa.

Ci riprova la squadra lusitana al 31' con Otavio: tentativo respinto dai padroni di casa. Ancora il Porto al 37' di nuovo con Grujic respinto da Onana e Galeno di testa sbaglia la rete. Due i minuti di recupero ma si va al riposo a reti inviolate.

Primo tentativo della ripresa da parte del Porto al 48': Uribe però lancia la palla sopra la traversa.

Risponde l'Inter al 52' con Barella che manca di poco la porta sulla sinistra. Replica il Porto al 54' dopo un contropiede fulminante che arriva a Taremi che però viene parato da Onana.

Lukaku al 72' lancia su Lautaro che liscia la palla in scivolata. Il Porto torna in pressing, stavolta è Tarema che prova a sbloccare al 73' ma il tiro va fuori sulla destra.

I portoghesi perdono Otavio al secondo giallo, restano in dieci e l'Inter può respirare a centrocampo.

Barella ci prova all'83' e neanche stavolta la palla entra. È Romelu Lukaku a sbloccare la partita all'86', la palla rimbalza sul palo e il belga la infila in rete.

Due minuti dopo ci riprova ma stavolta è Costa a fermarlo. I quattro minuti di recupero non cambiano il risultato.