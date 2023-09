Calcio. Confronto storico e aspettative: Catanzaro vs Foggia nella Coppa Italia 2023-24

Calcio. Analisi storica e prospettive: Catanzaro vs Foggia nella Coppa Italia 2023-24. La nuova stagione dei giallorossi prende avvio con l'attesissimo incontro dei preliminari della Coppa Italia "Frecciarossa" 2023-24. Il Catanzaro partecipa per la 47ª volta a questa competizione, raggiungendo così il 152º incontro nel torneo, che ne sottolinea il ruolo predominante nella stagione 1965-66. In quell'annata, il Catanzaro giunse in finale, disputata in campo neutro a Roma contro la Fiorentina. Purtroppo, la squadra perse in rimonta ai supplementari, a pochi istanti dalla fine. Non possiamo dimenticare nemmeno le due semifinali raggiunte nelle stagioni 1978-79 e 1981-82. Nel primo caso, la Juventus riuscì a pareggiare 1-1 a Catanzaro, ma sfruttò il fattore campo nella partita di ritorno a Torino, vincendo 4-2. Nella stagione 1981-82, invece, l'Inter prevalse con un 2-1 all'andata e sopravvisse alla sfida dei tempi supplementari al ritorno, a perso 3-2 contro le Aquile, anche se queste segnarono due gol in trasferta.

Considerando i 151 precedenti incontri nella Coppa Italia, il bilancio complessivo del Catanzaro mostra 60 vittorie, 26 pareggi e 65 sconfitte, con 188 gol segnati e 190 subiti nei tempi regolamentari.

Risalendo ai precedenti totali, Catanzaro e Foggia si sono affrontate ben 71 volte nel corso della loro storia. Questi match si sono svolti in diverse serie e competizioni professionistiche, suddivisi come segue: 2 in Serie A, 24 in Serie B, 30 in Serie C (3º livello), 8 in Serie C/2 (4º livello), 5 in Coppa Italia e 2 in Coppa Italia di Serie C. I pugliesi rappresentano, dunque, l'avversario più frequente nella storia del Catanzaro calcio. Il bilancio vede il Foggia in netto vantaggio, con 32 vittorie e 88 gol segnati, rispetto alle 22 vittorie e 81 gol realizzati dalle Aquile. Sono stati 17 i pareggi tra le due squadre. Il primo incontro ufficiale risale al 30 settembre 1934, quando la Catanzarese sconfisse il Foggia 5-1 nella 1ª giornata del campionato di Serie B - girone B 1934-35. In quella partita, Dapas segnò una tripletta, Moretti realizzò una doppietta per i giallorossi e Pavanello segnò il gol dell'onore per i rossoneri.

Esaminando i precedenti specifici in Coppa Italia, queste due squadre si sono affrontate in 5 occasioni. Il bilancio in questa competizione non è favorevole alle Aquile, con una sola vittoria e 4 sconfitte, durante le quali il Foggia ha realizzato 8 gol, mentre il Catanzaro solo 4. L'ultimo confronto risale al 21 agosto 1988 allo stadio Zaccheria di Foggia, nell'ambito del girone 2 della Coppa Italia 1988-89. In quella partita, il Foggia vinse 1-0 grazie a una rete di Coppola al minuto 70.

L'unica vittoria in Coppa Italia del Catanzaro contro il Foggia risale al 30 agosto 1978. Durante la 2ª giornata del girone 4 del torneo 1978-79, giocata a Foggia, i giallorossi riuscirono a ribaltare l'iniziale vantaggio di Pirazzini al 38' grazie a una doppietta di Massimo Palanca, autore dei gol al 43' e al 47'.

Passando ai precedenti in casa, si sono disputate in Calabria un totale di 36 partite, con il Catanzaro che ha ottenuto 18 vittorie e segnato 51 gol, 7 pareggi e 11 sconfitte, subendo 37 reti.

Nell'ultimo confronto tenutosi il 16 aprile 2023, durante la 37ª giornata del campionato di Serie C - girone C 2022-23, il Catanzaro ha sconfitto il Foggia con un punteggio di 2-1. Le reti sono state segnate da Pietro Iemmello, autore di una doppietta nei primi 16 minuti di gioco. Nel primo gol, Iemmello ha sfruttato un errore difensivo dei rossoneri e ha depositato il pallone a sinistra del portiere Thiam. Il secondo gol è stato segnato da pochi centimetri dalla linea di porta, durante una mischia in area. L'ex giocatore del Catanzaro, Bjarkason, ha segnato l'unico gol del Foggia al 27'. È importante menzionare anche un calcio di rigore sbagliato da Curcio al 44', quando è stato ipnotizzato dall'estremo difensore Thiam del Foggia.