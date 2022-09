Calcio: Destro e Strootman super, Genoa umilia Crotone 0-3

Calcio: Destro e Strootman super, Genoa umilia Crotone. Facile successo ospiti, a calabresi non serve innesto Di Carmine

CROTONE, 31 GEN - Nettissimo successo del Genoa che si prende tre punti importanti nella corsa salvezza contro un Crotone disastroso tatticamente. I liguri si allontanano dalla zona calda della classifica, mentre il Crotone, sempre più ultimo, ora ha poche speranze di rimanere in serie A. Il Genoa si presenta a Crotone rinato, grazie alla cura Ballardini (sette punti conquistati nelle ultime quattro gare), mentre i rossoblù calabresi vanno in campo da ultimi in classifica con precedenti disastrosi (perse quattro partite su cinque). Stroppa schiera subito l'ultimo arrivato Di Carmine (Riviere recuperato va in panchina) in avati insieme a Simy, con Messias che agisce da mezzala. Torna tra i titolari Benali.



Il Genoa, senza Scamacca bloccato da un infortunio, punta su Destro. Partita molto sentita per via dei punti salvezza in palio, ma con le due squadre schierate a specchio la gara è bloccata. Il Genoa pressa forte quasi fin dentro l'area piccola, ma il Crotone non riesce mai ad uscire pulito dal pressing, e Perin resta disoccupato. Per venti minuti regna la noia, non si registra alcuna azione pericolosa e per vedere qualcosa serve attendere qualche giocata individuale. Poi, all'improvviso, si accende il Genoa: Zajic affonda in area dei calabresi e offre al centro per lo smarcato Shomurodov che viene anticipato da Marrone. Ma sul rimpallo la difesa del Crotone resta a guardare e Destro, in diagonale, segna l'1-0 per gli ospiti.



La reazione del Crotone è nulla: palleggio prevedibile e sempre reso difficoltoso dal pressing avversario. Il Genoa invece trova il raddoppio con una gran rete di Czyborra: su cross di Zapaccosta fa partire un destro al volo che in diagonale si infila alle spalle di Cordaz. Per il tedesco è il primo gol in Serie A. Alla ripresa del gioco il Crotone sembra più determinato.



Ma è un fuoco fatuo. Dopo il tentativo di girata di Di Carmine al 4', un minuto dopo è ancora Mattia Destro a spegnere le speranze del Crotone segnando il 3-0 con un tocco facile su suggerimento di Shomurodov sfuggito facilmente alla difesa. Poi è match praticamente finito con il Genoa che fa quello che vuole forte della qualità di Strootman e Badelj. Nel Crotone il solito Messias - nonostante non al massimo della forma - crea qualche noia alla difesa ligure, ma Perin non corre mai rischi. Solo al 43' un'azione personale di Benali che colpisce la traversa fa preoccupare il numero 1 genoano, dal lato opposto Pandev scattato alle spalle di Marrone è fermato da Cordaz che evita l'umiliazione.

Genoa batte Crotone-Genoa 0-3 (0-2) Crotone (3-5-2).

Cordaz; Magallan (Djidji 24'St), Marrone, Golemic; Pedro Pereira (Rispoli 1'St), Zanellato (Henrique 24'St), Benali, Messias, Reca; Di Carmine (Riviere 11'St), Simy (16 Festa (GK), 22 Crespi (GK), 11 Dragus, 13 Luperto, 20 Rojas, 24 D'Aprile, 44 Petriccione, 77 Vulic). All.: Stroppa.



Genoa (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Zappacosta (Ghiglione 26'St), Strootman (Behrami 29'St), Badelj, Zajc (Melegoni 16'St), Czyborra; Destro (Pandev 26'St), Shomurodov (Pjaca 16'St). (22 Marchetti, 38 Zima (GK), 5 Goldaniga, 17 Portanova, 25 Onguene, 65 Rovella, 88 Pellegrini).



All.: Ballardini.



Arbitro: Giacomelli di Trieste Reti: nel primo tempo al 24' Destro, al 29' Czyborra; nel secondo tempo al 5' Destro. Angoli: 11-3 per il Genoa Recupero:2 e 3 Ammoniti: Strootman, Messias, Henrique, Reca Var: