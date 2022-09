Calcio: è stato pubblicato il calendario per la stagione 2020-2021

Stabilito il calendario per il campionato di serie A 2020-2021 è tempo di fare il punto della situazione su quelle che sono le quote salvezza per l’imminente stagione. Durante il weekend tra il 19 e il 20 settembre si riparte, con alcune importanti novità che riguardano, tra le varie cose, le squadre neo-promosse. Secondo i bookmaker Lo Spezia non ha molte possibilità di ottenere i punti necessari per la salvezza, indipendentemente dall’approccio con qui inizierà questa nuova avventura in massima divisione, dopo un stagione passata a guardare Netflix sembra che finalmente si ricominci.

I bookmaker non hanno fiducia nelle neopromosse per quanto riguarda la serie A

Il gap da colmare con le altre formazioni e la mancanza di una campagna acquisti, potrebbero in effetti essere fatali per gli uomini di Italiano, almeno stando a quanto viene pagata la retrocessione per la maggior parte dei bookmaker. Stesso discorso anche per il Benevento di Vigorito e per il Crotone, che a differenza dello Spezia, durante le passate stagioni avevano già avuto esperienze in massima divisione, rispettivamente con una e due stagioni. Tuttavia come abbiamo già visto durante lo scorso anno, per le neo-promosse ci sono sempre meno spazi e possibilità di competere con le squadre maggiormente attrezzate per il campionato di serie A, in un discorso che riguarda soprattutto il contesto di quote e pronostici di 888 scommesse calcio per il campionato ormai ai nastri di partenza.

Lo si è visto durante lo scorso anno con i casi di Brescia e Lecce, che pur mostrando un calcio propositivo non sono mai riuscite a scalare la classifica e dare l’impressione di poter ottenere la salvezza e la permanenza nel campionato di serie A. Discorso a parte invece per il Verona di Juric, che oltre ad essere stata la rivelazione del campionato scorso, ha avuto da subito il giusto approccio e la mentalità per fare bene e per competere con le big del campionato, cosa che alla lunga in una stagione difficile e travagliata, è stata premiata prima con la salvezza e infine con il conseguimento di un piazzamento che a inizio stagione era sicuramente difficile da prevedere.

Le gare più importanti per il campionato di serie A 2020-2021

Un calendario di serie A che mostra fin da subito a cosa andremo in contro, dato che si partirà subito forte con gare come Lazio-Atalanta, Roma-Juventus, Juventus-Napoli e Milan-Inter. In effetti già lo scorso anno avevamo assistito a un inizio di campionato con big match di alto livello, come appunto Juventus-Napoli, sfida tra le prime della classe, che era stata giocata durante la seconda giornata di campionato. Quest’anno tocca nuovamente alla Juventus avere un avvio di stagione complicato, mentre per il finale sarà il turno dell’Inter, che dopo Lazio-Inter e il derby contro il Milan, avrà invece un calendario sulla carta meno impegnativo. Dal calendario pubblicato lo scorso 2 settembre spiccano poi le tre soste e i sei turni infrasettimanali, mentre durante il periodo delle festività natalizie non ci saranno gare, ma uno stop di quasi due settimane. La formula torna quindi a essere quella classica, in una stagione dove al termine verrà disputato il campionato europeo, che doveva svolgersi il 2020 e che successivamente era stato spostato al 2021. Di certo ci sono alcune costanti e la certezza che sarà una stagione spettacolare e imprevedibile, con Juventus, Inter, Lazio e Atalanta che partiranno come favorite, mentre Milan, Roma e Napoli sono date come outsider di lusso, tra le prime della classe di questo campionato.