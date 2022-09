Calcio: indagato per ricettazione presidente del Novara Calcio

Calcio: indagato per ricettazione presidente del Novara Fermato con 200mila euro. Il Club "estranei ai fatti"

NOVARA, 04 FEB - E' finita con una denuncia l'avventura al Novara Calcio di Marcello Cianci: denunciato dalla Guardia di finanza di Reggio Calabria per ricettazione, ha rassegnato le dimissioni da presidente e amministratore delegato del Novara Calcio, che milita in Lega Pro.



Cianci è stato fermato a Locri con 200mila euro in banconote di diverso taglio, una somma della quale non ha saputo dare spiegazioni. In merito alla vicenda, il Novara Calcio con un comunicato si è dichiarato "totalmente estraneo ai fatti, i quali riguardano vicende strettamente personali e non legate al suo operato all'interno del club".(Ansa)