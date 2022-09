Calcio. US Catanzaro, ecco le nuove maglie dei GialloRossi 2020-21

CATANZARO, 24 AGO - Nella splendida cornice dell’Hotel “Perla del Porto”, nel quartiere marinaro di Catanzaro, sono state presentate le nuove maglie ufficiali dell’US Catanzaro per la stagione calcistica 2020/2021.

A realizzarle, lo sponsor tecnico, EYE Sport, un marchio leader dello sportwear, attivo sul mercato internazionale dall’aprile 2006. In questi anni l’azienda è stata protagonista di sponsorship di primissimo livello, collaborando con istituzioni come la Federazione Italiana Pallavolo, con la sponsorizzazione della Nazionale italiana Beach Volley e del Campionato Italiano, e l'organizzazione dell’unica tappa italiana del WRC.

Oltre al Catanzaro, attualmente EYE Sport veste altri club del calcio professionistico, come Turris e Olbia, e importanti realtà nel basket e nel volley: Dinamo Banco di Sardegna, Pallacanestro Cantù e Napoli Basket nel mondo della palla a spicchi; Indykpol AZS Olsztyn, Lazio Volley e Olbia Hermaea nel volley italiano e internazionale. Oltre ai giornalisti e a diverse autorità, hanno presenziato il presidente Floriano Noto, il direttore generale Diego Foresti, il direttore sportivo Massimo Cerri e Alessandro Ariu, CEO di EYE Sport. Proprio quest’ultimo si è detto entusiasta per questa nuova collaborazione.

“Oggi per noi è un giorno da cerchiare in rosso nel calendario. Per EYE Sport – ha detto – Catanzaro rappresenta infatti un punto di approdo al grande calcio. Questa partnership nasce con qualche anno di ritardo, perché noi avevamo già scelto la piazza e la proprietà del Catanzaro da tempo, in quanto qui ci sono le caratteristiche di storia, bacino e solidità aziendale per poter sviluppare progetti come quelli di EYE Sport. In sport minori e in piazze con minore potenziale abbiamo già sviluppato importanti progetti di merchandising, raggiungendo numeri importanti.

Il lavoro di EYE Sport nasce dalla ricerca di sinergie e dallo studio approfondito della storia della società, cercando di dare sempre un tocco personale a tutte le linee. Vogliamo sempre esaltare le caratteristiche principali del club, tutelandone il marchio, applicando stemmi e personalizzazioni fin nei più piccoli dettagli: dai tessuti al design, fino alle etichette. Sin dall’inizio di questa avventura - ha concluso Ariu - abbiamo messo tutto il nostro entusiasmo e la nostra competenza per offrire il meglio a chi ha l’Aquila nel cuore. Adesso finalmente possiamo presentare le maglie ufficiali e rispondere alle richieste dei tanti, tantissimi tifosi che ci hanno contattato impazienti di conoscerle e vederle con i propri occhi”.

Per Catanzaro EYE Sport ha creato uno shop online dedicato a tutti i tifosi giallorossi, con una linea di merchandising ampia e di alta qualità: store-uscatanzaro.eyesportshop.com

"Siamo davvero soddisfatti del rapporto che abbiamo instaurato con EYE Sport. Sin da subito - ha affermato il presidente Floriano Noto - abbiamo apprezzato l'entusiasmo nel voler produrre e commercializzare tanti prodotti con il nostro brand. L'attivazione di un funzionale store on line, tra l'altro - ha aggiunto - pone fine ad una carenza che aveva penalizzato la nostra meravigliosa tifoseria che si trova sparsa in ogni dove. Sono certo che questa collaborazione continuerà a dare ottimi frutti. Infine - ha concluso - sono entusiasta per queste nuove maglie che sposano la tradizione guardando al futuro. Un futuro che speriamo possa prima o poi regalarci delle soddisfazioni".

Maglia Catanzaro 2020-21

Caratteristiche tecniche: materiale bi-elastico, composto da poliestere ed elastan. Il Viking treatment rende il tessuto idrofobo e fa in modo che ci sia un’efficace traspirazione e una rapida asciugatura. Logo US Catanzaro 1929 in silicone, lato cuore; logo EYE Sport in silicone, sul lato opposto.

Maglia Home. Design classico a righe giallo-rosse, frutto di una scelta di campo ben precisa: richiamare la tradizione delle Aquile con i colori che da sempre hanno caratterizzato il Catanzaro Calcio. Pantaloncini rossi, con striscia gialla sul lato della gamba e loghi su gamba destra.

Maglia Away. Design innovativo con righe orizzontali fini che sfumano dal giallo al rosso su base bianca. Colletto e bordi manica giallorossi. Pantaloncini bianchi con striscia giallorossa sul lato delle gambe.

Maglia Third. Look nero con righe orizzontali fini in contrasto grigio scuro. Colletto e maniche giallorosse. Pantaloncini neri con striscia giallorossa sul lato delle gambe.