Calcio Reggiana vs Catanzaro per la Supercoppa di Serie C: Mister Diana e Vivarini a confronto Video

La Reggiana si prepara per la Supercoppa di Serie C, che vede le squadre vincitrici dei tre gironi competere tra loro. Nel terzo e ultimo turno della manifestazione, la squadra granata ospiterà il Catanzaro alle 18:30 presso lo stadio Città del Tricolore.

La squadra di Diana ha subito una sconfitta per 3-1 contro la Feralpi nel secondo turno, ma la squadra calabrese aveva precedentemente sconfitto la Feralpi nel primo turno con un punteggio di 2-1.

Per vincere il trofeo, la Reggiana dovrà vincere con una differenza di tre gol, ad esempio con un punteggio di 3-0 o 4-1. Mister Aimo Diana ha espresso la sua opinione sulla partita di Supercoppa allo stadio Città del Tricolore contro l'US Catanzaro

PRECEDENTI TOTALI

Ritorna a distanza di 33 anni lo scontro tra Catanzaro e Reggiana che nella loro storia si sono affrontate in 32 occasioni.



I match precedenti sono stati disputati così di seguito: 28 in serie B e 4 in serie C (3° livello).

Il bilancio vede sostanzialmente un certo equilibrio con 11 vittorie e 30 reti realizzate dai giallorossi contro le 10 vittorie e 33 gol fatti dai granata, 10 i pareggi.

Il primo incontro ufficiale risale al 14 Ottobre del 1956, quando il Catanzaro ospitò la Reggiana in occasione della 5° giornata del campionato di serie C a girone unico 1956-57, con il risultato inchiodato per tutti i 90 minuti sullo 0-0.



La Reggiana evoca ricordi bellissimi nei tifosi giallorossi in quanto nella stagione di serie B 1975-76, all’ultima giornata il Catanzaro si impose al “Mirabello” di Reggio Emilia per 2-1 conquistando la seconda promozione della sua storia in serie A. Le reti tutte in un finale al cardiopalma ad opera di Massimo Palanca al 71’, pareggio momentaneo dei granata all’85’ con Frutti e gol definitivo di Gianni Improta all’89’ che fa esplodere i numerosi tifosi accorsi in Emilia a sostenere le Aquile.

PRECEDENTI CAMPIONATO

Come su detto, i precedenti in campionato sono 32 con 11 vittorie e 30 reti realizzate dai giallorossi contro le 10 vittorie e 33 gol fatti dai granata, 10 i pareggi.

L’ultimo incontro si è disputato al “Mirabello” e coincide anche con l’ultima vittoria del Catanzaro. Match disputato il 25 Marzo 1990 in occasione della 29° giornata di serie B 1989-90 con il risultato finale di 1-0 a favore delle Aquile. Vittoria a sorpresa degli uomini guidati da Fausto Silipo, richiamato in panchina dopo un iniziale esonero, che costringe la Regia alla resa con un gol di Carlo Cotroneo al minuto 66.

PRECEDENTI IN TRASFERTA

I precedenti generali in Emilia sono 16 con un netto predominio dei padroni di casa che vantano 9 vittorie e 24 gol realizzati contro le 3 del Catanzaro con 13 reti fatte, 4 i pareggi.

Come detto in precedenza, l’ultimo incontro coincide anche con l’ultima vittoria del Catanzaro.

Nelle ultime 5 invece il bilancio è di 2 vittorie 2 pareggi e 1 sconfitta a favore dei giallorossi, con una imbattibilità esterna che dura dal 25 Febbraio 1973.





Le parole di mister Aimo Diana alla vigilia della partita di Supercoppa allo stadio Città del Tricolore contro l'US Catanzaro.

E' l'ultima partita e questa settimana ci siamo allenati bene, per quello che può essere bene in questo momento, però vogliamo affrontarla bene, sappiamo di affrontare un avversario importante. Per noi vincere la coppa sarà difficile perchè il risultato che dovremmo fare noi dovrebbe essere un risultato importante; però credo che l' importante adesso sia finire bene o lasciare comunque un buon ricordo dell'ultima partita dell'anno, non dimenticandosi che l'obiettivo principale l'abbiamo colto».

«Comunque sia c'è il rammarico dei primi venti minuti a Salò, perchè sono errori proprio dati veramente dalla poca concentrazione e dalla disabitudine a giocare da un po' di partite. Io ho detto che volevo far giocare anche un po' tutti, mi sembrava giusto che in questa competizione potessero trovare spazio, e credo che lo troveranno anche domani, giocatori che magari hanno fatto meno minutaggio».

«Per quanto mi riguarda c'è da portare a termine una partita; non abbiamo assolutamente parlato con nessuno, ho letto l'intervista del Direttore, che condivido. Chiaramente c'è una gerarchia, c'è una Società che dovrà parlare, discutere, capire che annata vorrà fare e noi siamo a disposizione, ovviamente. Io son sempre stato convinto dall'anno scorso di stare qua; io ho combattuto per vincere un campionato e per avere un contratto di lavoro, perchè alla fine noi cerchiamo i contratti di lavoro».





I CONVOCATI

REGGIANA (3-5-2: Venturi; Luciani, Rozzio, Cauz; Guglielmotti, Sciaudone, Cigarini, Vallocchia, Fiamozzi; Lanini, Montalto.



A disposizione: Voltolini, Cremonesi, Laezza, Hristov, Libutti, Muroni, Rossi, Capone, Varela, Rosafio, Pellegrini, Pederzini. Allenatore: Aimo Diana.

Vivarini

Per aggiudicarsi la Supercoppa al Catanzaro basterà un pareggio sul campo del “Città del Tricolore” di Reggio Emilia, ma “fare queste speculazioni non è nella nostra mentalità” spiega mister Vincenzo Vivarini alla vigilia della sfida contro la Reggiana. “Teniamo molto a conquistare il trofeo e faremo come sempre la nostra partita al meglio delle nostre possibilità in questo momento”, dice il tecnico giallorosso al termine di una settimana in cui “la squadra ha fatto un lavoro buono e costante, considerato il momento, e abbiamo ritrovato un po’ di attenzione sui particolari.

Abbiamo fatto una analisi della Reggiana, che è una grande squadra, per affrontarla nel miglior modo possibile”. L’avversario, per Vivarini, “è una squadra individualmente molto forte, ha un attacco importante ed è consolidata anche nei lavori difensivi, non a caso ha vinto il girone B”. Previste staffette a centrocampo ed in attacco, “devo ancora valutare chi partirà all’inizio e chi subentrerà, ma sono tutti all’altezza ed è normale che in questa fase si debba tenere conto anche della condizione”.

Da mister Vivarini ancora un elogio alla tifoseria giallorossa che riempirà gli spalti del “Città del Tricolore” con oltre duemila presenze: “Dal punto di vista calcistico Catanzaro conta tanto anche per questi fattori. Avere un seguito così importante, che si vede solo in poche piazze, è un valore inestimabile per il calcio italiano”.





CATANZARO (3-5-2): Fulignati; Martinelli, Brighenti, Scognamillo; Brignola, Sounas, Ghion, Verna, Vandeputte; Biasci, Iemmello.

A disposizione: Rizzuto, Sala, Tentardini, Welbeck, Rolando, Pontisso, Katseris, Cinelli, Situm, Fazio, Gatti, Megna, Bombagi, Curcio, Cianci. Allenatore: Vincenzo Vivarini.

Come arrivare: le informazioni per la tifoseria

– Casello Autostradale A1 Reggio Emilia 8 minuti

– Stazione ferroviaria – in auto 10 minuti a piedi 35 minuti circa

– Da stazione Mediopadana di RE in auto 5 minuti a piedi 15 minuti circa



L’accesso al settore ospiti dello stadio Città del Tricolore è consentito dai cancelli posti in adiacenza al parcheggio ospiti di via Felice Romano. Al fine di evitare possibili code agli ingressi è consigliabile arrivare con un buon anticipo sull’orario d’inizio della partita.