Catanzaro-Bari 3-3, un pari con tanto rammarico per i giallorossi

Il parteggio dei pugliesi al 92’ fa sfumare una vittoria che il Catanzaro aveva praticamente acquisito

Match molto importante in chiave play off quello che per la 32^ giornata vedrà di fronte oggi al “Ceravolo” Catanzaro e Bari.

I giallorossi sono chiamati a riprendere la marcia dopo la sconfitta di Modena e in modo particolare a ripetere le prestazioni che hanno caratterizzato buona parte della stagione e farlo soprattutto con una certa continuità dopo un mese di marzo caratterizzato da risultati altalenanti.

Il Catanzaro dovrà giocare senza particolari pressioni dovute all’esito delle gare delle dirette concorrenti come Cremonese e J. Stabia che nella giornata di ieri (sabato) hanno vinto i loro rispettivi incontri.

Una vittoria per i giallorossi consoliderebbe la posizione in classifica e aumenterebbe a 8 i punti di vantaggio sulla prima squadra attualmente fuori dalla griglia play off, il Modena.

Il Bari arriva a Catanzaro al termine di una settimana di contestazione a seguito delle brutte prestazioni delle ultime gare, specie quella di Carrara. Una sconfitta per i galletti pugliesi potrebbe significare l’addio pressocché definitivo ai play off.

Sarà quindi una gara la cui posta in palio è molto alta caratterizzata, prevedibilmente, dai toni agonistici molto elevati.

Capitolo formazione. Caserta recupera l’influenzato Quagliata schierato come sempre da quinto di centrocampo. Situm invece partirà dalla panchina, non al meglio dopo l’attacco febbrile accusato in settimana.

In difesa confermato il trio Brighenti-Scognamillo-Bonini. A centrocampo Pagano è stato preferito a Ilie al fianco dei confermati Petriccione e Pompetti. In attacco Pittarello ha vinto il ballottaggio con Biasci per affiancare capitan Iemmello.

Assenti gli stessi che erano indisponibili nella trasferta di Modena: Antonini, Pontisso, D’Alessandro e La Mantia.

Per il Bari l’unico indisponibile è Lella.

Mister Longo dispone i suoi a specchio rispetto al Catanzaro (3-5-2) schierando Pereiro e Lasagna come terminali offensivi.

Apprestiamoci a vivere le emozioni di una gara che si preannuncia spettacolare al cospetto degli oltre 10.000 che spingeranno Iemmello e compagni nel tentativo di conquistare i tre punti.

Cronaca

Si parte!

Il Catanzaro già dopo 9’ batte il suo secondo corner dimostrando di voler fare la partita.

Al 12’ nitida azione del Catanzaro con Pittarello che ruba palla sulla trequarti e s’invola verso la porta del Bari sul fronte d’attacco sinistro ma cincischia e al momento del tiro viene anticipato.

I giallorossi hanno il predominio territoriale ma non riescono ad essere incisivi sottoporta.

Al 27’ il Bari passa inaspettatamente in vantaggio con Lasagna che approfitta di un malinteso difensivo e favorito anche dal vento insacca alle spalle di Pigliacelli. Dopo un continuo possesso palla giunge al 44’ il pareggio per il Catanzaro con un eurogol del solito Iemmello. Il capitano riceve palla sulla trequarti e da oltre 25 metri scaglia un bolide che, nonostante il vento contrario, s’insacca sotto l’incrocio. Gol spettacolare di altra categoria!

Il Bari reagisce e si propone subito in avanti collezionando un angolo al termine di una pericolosa azione.

Nella ripresa Caserta inserisce fin da subito Situm e Ilie al posto di Cassandro e Pagano per dare maggiore vivacità alle manovre giallorosse sia sulla fascia destra sia in mediana.

Al 47’ tiro di Pittarello che sorvola la traversa.

Al 55’ punizione calciata da Pompetti diretta in porta è deviata in corner.

Dopo un minuto altra azione dei giallorossi con palla di poco fuori.

Sulla ripartenza il Bari si rende molto pericoloso ma l’azione svanisce a pochi metri dalla porta difesa da Pigliacelli.

Il pressing da parte del Catanzaro dà i suoi frutti al 68’ con la rete del vantaggio di Bonini che sfrutta al meglio un calcio di punizione battuto da Petriccione deviando in rete di testa. Il difensore sigla la settima rete in stagione!

Non trascorrono neanche due minuti e il Bari con il suo secondo tiro in porta perviene al pareggio con Favasuli al 78’. Nella circostanza Bonini è apparso indeciso lasciando spazio al giocatore pugliese.

Il Catanzaro non ci sta e al minuto 84’ si riporta nuovamente in vantaggio con Quagliata che conclude una bella manovra corale dei giallorossi.

Gara che non delude le previsioni della vigilia, certamente proibita ai malati di cuore.

Biasci al 91’ ha l’occasione per chiudere il match ma dopo essere stato ben lanciato da Pigliacelli non riesce a calciare in rete a tu per tu con l’estremo barese fallendo la più ghiotta delle occasioni.

La dura legge del calcio non si smentisce infatti subito dopo il gol fallito dal Catanzaro, è il Bari che riesce ad agguantare il pareggio in pieno recupero (92’) con Favilli. Anche in questa circostanza la retroguardia giallorossa non pare esente da colpe.

Il Catanzaro non demorde e prova ad acciuffare la vittoria ma è anche sfortunato colpendo la traversa con Ilie.

Termina qui il match con tantissimo rammarico da parte del Catanzaro che avrebbe potuto conseguire la vittoria se non fosse stato per le troppe leggerezze in difesa concedendo ai pugliesi molti spazi.

Il Bari riesce a portare a casa un punto che sembrava insperato ma che potrebbe servire a poco per riagguantare la zona play off.

Il Catanzaro deve recitare il mea culpa per le troppe ingenuità e per non avere concretizzato maggiormente la tanta mole di gioco espressa.

Maurizio Martino

Tabellino

Catanzaro – Bari 3-3 (1-1 a fine primo tempo)

Catanzaro (3-5-2): Pigliacelli; Brighenti, Scognamillo, Bonini; Cassandro (1’ st Situm), Pagano (1’ st Ilie), Petriccione (29’ st Coulibaly), Pompetti, Quagliata; Iemmello (43’ st Compagnon), Pittarello (20’ st Biasci)

A disposizione: Gelmi, Borrelli, Seck, Buso, Maiolo, Corradi, Paura

All. Caserta

Bari (3-5-2): Radunovic; Pucino, Vicari, Obaretin; Favasuli, Maita (41’ st Olivieri), Maggiore (41’ st Bonfanti), Benali, Dorval; Pereiro (13’ st Falletti), Lasagna (34’ st Favilli)

A disposizione: Pissardo, Mantovani, Novakovich, Bellomo, Tripaldelli, Maiello, Simic, Saco

All. Longo

Arbitro: Giua

Assistenti: Niedda – Pressato

IV: Luongo

Var: Dionisi

AVar: Di Martino

Calci d’angolo: 11 Catanzaro, 3 Bari

Recuperi: 3’ pt, 5’ st

Spettatori: 10318 di cui 745 provenienti da Bari

Ammonizioni: 24’ st Radunovic (B)

Marcatori: 27’ pt Lasagna (B), 44’ pt Iemmello (C); 24’ st Bonini (C), 33’ st Favasuli (B), 38’ st Quagliata (C), 48’ st Favilli (B)