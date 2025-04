Carrarese-Catanzaro 2-2. Compagnon e Pittarello la ribaltano ma Shpendi pareggia

CARRARA 12 APR. – Giallorossi che dopo due ko in trasferta (Cremona e Modena) impattano in casa della Carrarese dopo aver rimontato lo svantaggio del primo tempo, in un secondo tempo emozionante. La squadra allenata da Antonio Calabro si proietta immediatamente in avanti e al 2’ e 7’ ci prova due volte con Zuelli sempre frenato da Pigliacelli. Al 10’ il capitano dei toscani, l’ex giallorosso Imperiale impegna il portiere giallorosso. Il Catanzaro si fa vedere in avanti con un colpo di testa di Pittarello (16’) deviato in corner. La gara, poi, vive su ritmi bassi e sul taccuino finisce una conclusione alta di Cherubini (23’) ed un destro di Compagnon (39’) che trova Fiorillo attento. La rete che spariglia le carte arriva al 43’, su palla persa sulla trequarti da Brighenti, con Cherubini lanciato da Zuelli che controlla avanza, si libera di Scognamillo e libera un destro che termina alle spalle di Pigliacelli.

Ripresa con gli stessi 22 in campo e ritmi blandi. Il Catanzaro non ha la forza di creare pericoli, all’8’ ripiega e Cherubini viene neutralizzato dai piedi di Pigliacelli ma un minuto dopo sull’asse verticale Petriccione-Iemmello riceve l’assist Compagnon che si destreggia in area e calcia in maniera imparabile per Fiorillo. L’esterno giallorosso torna a rete, siglando la seconda stagionale a distanza di mesi (20 settembre 2024) regalando energie al Catanzaro che trova la conclusione, imprecisa, con Pompetti (18‘) e poi costruisce il raddoppio con un diagonale di Pittarello (anche lui alla seconda rete stagionale) grazie all’azione avviata da Petriccione per Pompetti. La Carrarese accusa il colpo mentre i giallorossi gestiscono palla con tranquillità in ogni zona del campo. Padroni di casa in avanti al 25’ con Cicconi che calcia dal limite e Pigliacelli sul pezzo poi, dopo le sostituzioni di mister Calabro, arriva il pari col destro di Shpendi, che tra Scognamillo e Brighenti disegna una traiettoria imparabile. Carrarese in avanti a testa bassa, ma non va oltre 3 corner consecutivi. Una punizione di Iemmello (44’) viene messa in corner da Fiorillo che si distende alla sua sinistra ed un colpo di testa di Guarino sono le ultime emozioni di un 2-2 movimentato soprattutto nella ripresa.

Carlo Talarico

Il tabellino:

CARRARESE-CATANZARO 2-2

MARCATORI: 43’ pt Cherubini (Ce), 9’ st Compagnon (Ce), 20’ st Pittarello (Cz), 36’ st Shpendi.

CARRARESE (3-5-2): Fiorillo; Illanes (34’ st Bouah), Guarino, Imperiale; Zanon, Zuelli (24’ st Shpendi), Schiavi, Cherubini, Cicconi (34’ st Belloni); Torregrossa (10’ st Milanese), Finotto (34’ st Cerri). A disp.: Ravaglia, Melegoni, Oliana, Giovane, Manzari, Fontanarosa, Capezzi. All.: Calabro.

CATANZARO (3-5-2): Pigliacelli; Brighenti, Scognamillo, Bonini; Cassandro, Pompetti, Petriccione (35’ st Coulibaly), Ilie (47’ st Pagano), Compagnon (47’ st Buso); Iemmello, Pittarello. A disp.: Gelmi, Borrelli, Corradi, Arditi, Maiolo, Seck, Paura, Biasci. All.: Caserta.

ARBITRO: Monaldi di Macerata.

Assistenti arbitrali: Belsanti ed Emmanuele.

Quarto uomo: Di Mario.

Var: Guida. Avar: Minelli.

ESPULSO: nessuno.

AMMONITI: Pittarello (Cz), Illanes (Ce), Imperiale (Ce), Guarino (Ce).

NOTE: spettatori 3.950, incasso 46.184 euro. Angoli: 12-5 per la Carrarese. Recupero: pt 1’, st 4’.