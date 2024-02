Catanzaro-Palermo 1-1. Reti di Tommaso Biasci per i Giallorossi e Jacopo Segre per i Rosanero (Highlights-video)

CATANZARO – 26 GEN. Una rete per tempo e a Catanzaro esce il pareggio, risultato che i giallorossi non vedevano dal lontano 27 settembre (al Ceravolo contro il Cittadella). Primo tempo col Catanzaro intraprendente che trova la rete poco prima della mezzora con Biasci. In avvio di ripresa Segre, di testa pareggia i conti poi una serie di occasioni sui due fronti che non cambiano il punteggio di una gara sempre sul filo del rasoio.

CATANZARO-PALERMO 1-1

MARCATORI: 29’ pt Biasci (C), 3’ st Segre (P).

CATANZARO (4-4-2): Fulignati; Situm (33’ st Oliveri), Scognamillo, Brighenti, Veroli (41’ st Antonini); Sounas, Pompetti, Verna (33’ st Petriccione), Vandeputte; Iemmello (19’ st Ambrosino), Biasci (41’ st Stoppa). A disp.: Sala, Borrelli, Miranda, D’Andrea, Brignola, Pontisso, Donnarumma. All.: Vivarini.

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Graves, Nedelcearu, Ceccaroni, Lund (42’ st Aurelio); Ranocchia, (34’ st Coulibaly), Gomes, Segre; Di Mariano (42’ st Vasic), Soleri (29’ st Mancuso), Di Francesco (29’ st Insigne). A disp.: Kanuric, Stulac, Insigne, Marconi, Diakite, Buttaro, Valente, Henderson. All.: Corini.

ARBITRO: Baroni di Firenze.

Guardalinee: Cecconi e Cipriani.

Quarto uomo: Grasso.

Var: Gariglio. Avar: Abbattista.

AMMONITI: Ranocchia (P), Brighenti (C).

NOTE: Spettatori 9861, 4468 paganti e 5393 abbonati, incasso 141.000 euro. Angoli: 5-3per il Palermo. Recupero: pt 2’, st 4’.





