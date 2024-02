Calcio Serie B. Catanzaro-Palermo: le visioni di Vivarini e Corini dopo un pareggio equilibrato. Video

Analisi approfondite dai Mister Vivarini e Corini: Il pareggio tattico tra Catanzaro e Palermo

Nel dopo partita che ha visto il Catanzaro e il Palermo pareggiare 1-1, i Mister delle due squadre, Vivarini e Corini, hanno fornito dettagliate analisi delle prestazioni delle loro squadre.

Vivarini si è espresso soddisfatto della performance del Catanzaro, mentre Corini ha condiviso il suo rammarico per non aver ottenuto la vittoria ma anche il suo ottimismo per il futuro. Entrambe le interviste hanno svelato aspetti tattici e strategici della partita, offrendo un'interessante prospettiva sull'andamento della partita e sulle prospettive delle due squadre.





Vivarini Analizza Il Pareggio Del Catanzaro Contro il Palermo: tattica, prestazioni e prospettive"

Nella conferenza stampa post-partita tenutasi dopo il pareggio 1-1 tra il Catanzaro e il Palermo, il Mister del Catanzaro, Vivarini, ha offerto una dettagliata analisi della partita, esprimendo soddisfazione per la performance della sua squadra e discutendo vari aspetti tattici e prestazionali.

Il Pareggio soddisfacente:

Mister Vivarini ha iniziato la sua analisi affermando che il pareggio era un risultato giusto, considerando il corso della partita. Ha riconosciuto che il Catanzaro ha avuto un primo tempo eccezionale, ma nella ripresa ha notato un piccolo calo di attenzione che ha portato al pareggio del Palermo. Tuttavia, ha sottolineato che la squadra aveva preparato bene la partita e aveva dimostrato la capacità di dominare il Palermo sotto l'aspetto del gioco.

Analisi tattica:

Il Mister ha poi approfondito l'aspetto tattico della partita. Ha menzionato che il Catanzaro ha cercato di mettere in difficoltà il Palermo con una tattica basata sulla verticalità e la ricerca della profondità. Ha notato che la squadra ha sviluppato molto gioco e ha avuto il controllo del pallino del gioco, ma avrebbe voluto più concretezza davanti alla porta avversaria. Ha elogiato il Palermo per il suo livello difensivo elevato.

Intelligenza tattica e analisi della partita:

Il Mister ha definito la partita come un esempio di intelligenza tattica straordinaria. Ha affermato che è stata una partita molto difficile contro il Palermo e ha elogiato la sua squadra per aver affrontato questa sfida con successo. Ha notato che nel secondo tempo, c'è stato un calo di energia, ma ha sottolineato l'importanza di rimanere propositivi nelle partite future.

Adattamento al nuovo campionato:

Vivarini ha anche discusso dell'adattamento della squadra al "nuovo campionato" che sembra essere iniziato, indicando che il Catanzaro non è più la stessa squadra dell'inizio di stagione. Ha sottolineato che il Palermo è migliorato nel corso del tempo e che la squadra deve trovare nuove soluzioni e armi alternative per continuare a ottenere risultati positivi.

Prestazioni dei giocatori:

Ha elogiato alcune prestazioni individuali, come quella di Pompetti e Ambrosino, sottolineando il loro dinamismo e la loro capacità di adattarsi alle esigenze tattiche della squadra.

Sostituzione di Iemmello e assenza di Brighenti:

Infine, ha risposto a domande sulla sostituzione di Iemmello, spiegando che è stata una scelta tecnica per cercare maggiore aggressività in attacco. Ha anche confermato l'assenza di Brighenti nella prossima partita, indicando che la decisione è stata presa per cercare un approccio diverso.

In conclusione, la conferenza stampa di Mister Vivarini ha offerto una panoramica dettagliata della partita, mettendo in luce aspetti tattici, prestazionali e strategici. Ha dimostrato la sua soddisfazione per la performance della squadra e ha espresso ottimismo per il futuro del Catanzaro nel campionato.

Di seguito, il video integrale della conferenza stampa nel post-partita di Vivarini









Mister Corini analizza il pareggio del Palermo Contro il Catanzaro: rammarico e ottimismo"

Nella conferenza stampa tenutasi dopo la partita che ha visto il Palermo pareggiare 1-1 contro il Catanzaro, il Mister del Palermo, Corini, ha condiviso le sue riflessioni sulla prestazione della squadra, esprimendo rammarico per non aver ottenuto la vittoria, ma anche ottimismo per le prestazioni future.

Rammarico per il pareggio:

Il Mister ha iniziato riconoscendo il rammarico della squadra per il pareggio. Ha sottolineato che il Palermo avrebbe potuto vincere la partita, specialmente nel secondo tempo, quando hanno avuto diverse opportunità per segnare. Ha menzionato l'occasione persa nel primo tempo su una punizione respinta e ha elogiato lo spirito e la determinazione della squadra nel pareggiare la partita.

Prestazione complessiva:

Corini ha evidenziato che la squadra ha mostrato continuità nelle prestazioni e ha notato che, nonostante il rammarico per il pareggio, c'è stato un pizzico di amarezza perché sentiva che avevano l'opportunità di vincere la partita. Ha anche menzionato la sua incitazione dalla panchina, sottolineando l'importanza di mantenere l'equilibrio tattico e il controllo del centrocampo contro una squadra pericolosa come il Catanzaro.

Debutto brillante di Ranocchia:

Il Mister ha lodato il debutto di Ranocchia, sottolineando il suo grande livello e la sua prestazione positiva nonostante avesse avuto solo 7-8 allenamenti con la squadra. Ha notato che il giocatore ha dimostrato di avere equilibrio e solidità, e ha previsto che contribuirà notevolmente alla squadra con le sue qualità tecniche.

Tattica di Ranocchia e possesso palla:

Corini ha spiegato la decisione di utilizzare Ranocchia, evidenziando la sua capacità di impostare l'attacco con passaggi precisi. Ha anche menzionato il suo ruolo di supporto alla punta quando la squadra è in possesso palla, contribuendo alla ricerca degli spazi in attacco.

Focus sulle statistiche dei gol di testa:

Il Mister ha risposto a una domanda riguardante le statistiche che mostrano il Palermo come la squadra che segna più gol di testa. Ha spiegato che questa statistica è il risultato di schemi di gioco studiati durante gli allenamenti, dell'abilità dei giocatori negli inserimenti e dell'attitudine della squadra nel cercare di sfruttare le situazioni di gioco aereo.

Ottimismo per il futuro:

Infine, Corini ha concluso la conferenza stampa esprimendo ottimismo per il futuro. Ha menzionato la voglia di continuare a migliorare e la determinazione di portare avanti il lavoro svolto durante la settimana. Ha dichiarato che la squadra è forte e desidera continuare a ottenere risultati positivi.

In sintesi, il Mister Corini ha condiviso le sue valutazioni sulla partita, evidenziando il rammarico per il pareggio ma anche la determinazione della squadra a migliorare e a cercare di ottenere risultati positivi nelle prossime sfide.

Di seguito, il video integrale della conferenza stampa nel post-partita di Corini







Gli highlights di Catanzaro Vs Palermo 1-1