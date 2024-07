Calcio Playoff e Playout: il gran finale della Serie B 2023/2024, tutti i dettagli

Il Gran Finale della Serie B 2023/2024: Playoff e Playout incandescenti

ROMA - L'entusiasmante stagione calcistica della Serie BKT 2023/2024 sta per raggiungere il suo culmine, con l'avvicinarsi dei tanto attesi Playoff e Playout. Questi eventi, carichi di tensione e adrenalina, promettono di offrire uno spettacolo indimenticabile ai tifosi di tutto il paese.

Calendario dei Playoff:

Il cammino verso la promozione in Serie A inizia con il Turno Preliminare, dove la quinta e la sesta classificata si scontrano rispettivamente con l'ottava e la settima in gare di sola andata. Le squadre vincenti avanzano alle Semifinali, dove affronteranno la terza e la quarta classificata in emozionanti sfide di andata e ritorno. Infine, le due squadre trionfanti si contenderanno il prestigioso passaggio di categoria nella Finale, giocata anch'essa in due match di andata e ritorno.

Date da segnare:

- Turno Preliminare: Venerdì 17 e Sabato 18 maggio 2024

- Semifinali: Lunedì 20, Martedì 21, Venerdì 24 e Sabato 25 maggio 2024

- Finale:* Giovedì 30 maggio e Domenica 2 giugno 2024

Il Duello per la Promozione Diretta:

Parma e Como, le prime due squadre in classifica, si sono assicurate il diritto di richiedere l'ammissione diretta in Serie A. Tuttavia, se il distacco dalla terza classificata, Venezia, non supera i 14 punti, anche quest'ultima avrà la possibilità di accedere direttamente alla massima serie. Altrimenti, dovrà contendersi il posto nei Playoff.

Play-Out e Retrocessione:

Le squadre sconfitte nei Playoff avranno una seconda chance attraverso i Play-Out. Nel frattempo, Feralpisalò, Lecco e Ascoli rischiano la retrocessione diretta in Serie C, mentre Bari, classificata al quart'ultimo posto, affronterà i Play-Out per evitare il declassamento.

Il Verdetto Finale:

L'attesa è alle stelle mentre il calcio italiano si prepara per il gran finale della Serie BKT 2023/2024. Chi riuscirà a conquistare la tanto agognata promozione e chi dovrà lottare fino all'ultimo respiro per la salvezza? Gli appassionati di calcio non vedono l'ora di scoprirlo, mentre il brivido della competizione cresce a ogni passo verso la gloria o la delusione.