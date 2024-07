Calcio. Cosenza si impone con autorità: Bari Travolto 4-1 - Interviste Post-Partita Viali e Calò (Video)

Il Cosenza domina il campo con un 4-1, mostrando determinazione e maturità sotto la guida del Mister Viali. Interviste post-partita svelano il segreto del successo e le aspettative per le prossime sfide.

COSENZA - Nella 35ª giornata di Serie BKT '23-'24, il Cosenza ha lasciato il segno travolgendo il Bari con un netto 4-1, in una partita che ha tenuto gli spettatori col fiato sospeso fino all'ultimo secondo.

Il palcoscenico era pronto, lo Stadio San Vito - Gigi Marulla, mentre il Bari di mister Giampaolo si apprestava a sfidare il Cosenza di mister Viali. Le attese non sono rimaste deluse: il campo è stato teatro di uno spettacolo vibrante che ha tenuto incollati gli appassionati per l'intera durata del match.

Il Cosenza ha fatto capire le proprie intenzioni sin dai primi istanti, con un gol di Mazzocchi al 5' seguito da un altro di Tutino al 17', che ha subito messo in chiaro la determinazione della squadra di casa. Anche se il Bari ha accorciato le distanze con un gol di Nasti al 44', il Cosenza ha continuato a dominare il campo.

Nel secondo tempo, i padroni di casa hanno continuato a imporre il proprio gioco, con Calò che ha siglato un gol al 34' e Forte che ha completato il quadro al 43', consolidando la vittoria.

Nonostante gli sforzi del Bari, la squadra non è riuscita a ribaltare la situazione, trovandosi costantemente in difficoltà contro un avversario determinato.

Con questa prestazione, il Cosenza conferma il proprio valore in Serie BKT, mentre il Bari dovrà rivedere le proprie strategie per le sfide future.

Interviste Post-Partita:

Il Mister Viali del Cosenza ha analizzato la vittoria, sottolineando la determinazione della squadra di fronte alle avversità incontrate durante la partita. Ha espresso cautela riguardo alle prossime sfide, confermando che ogni partita va affrontata con la massima concentrazione e determinazione.

Giacomo Calò, protagonista della vittoria, ha modestamente attribuito il successo al lavoro di squadra e ha guardato con ottimismo alla sfida contro l'Ascoli, riconoscendo l'importanza di ottenere punti preziosi per il traguardo della salvezza.

L'articolo riporta l'analisi degli esperti sportivi, che hanno elogiato il cambiamento positivo nel gioco del Cosenza sotto la guida del nuovo allenatore, il signor Viali, evidenziando l'equilibrio e la sicurezza ritrovati dalla squadra.

In conclusione, il Cosenza si prepara a sfide decisive nel finale di stagione, determinato a ottenere risultati positivi e raggiungere i propri obiettivi.

Mister Viali analizza la vittoria del Cosenza nel dopo-gara contro il Bari

Il Cosenza ha conquistato una vittoria importante contro il Bari, ma il Mister Viali ha chiarito che non è ancora il momento di tirare i fuochi d'artificio. Nonostante il risultato finale di 4-0 a favore del Cosenza, il Mister ha sottolineato le difficoltà incontrate durante la partita.

Secondo Viali, la chiave del successo è stata la determinazione della squadra, che ha saputo soffrire e reagire agli attacchi avversari. Nonostante il vantaggio iniziale di due gol nei primi 15 minuti, il Bari ha messo in difficoltà il Cosenza per un certo periodo, ma la squadra è stata in grado di incassare e reagire con i cambi tattici.

Il Mister ha evidenziato la maturità e la lucidità della squadra, nonostante le difficoltà fisiche incontrate nel corso della partita. Ha inoltre sottolineato l'importanza di non abbassare la guardia e di continuare a lavorare duramente per ottenere risultati positivi nelle prossime partite.

Quando si è parlato delle prossime sfide contro Ascoli e Spezia, Viali ha espresso cautela, sottolineando che non c'è spazio per l'entusiasmo e che ogni partita è una sfida che va affrontata con la massima concentrazione e determinazione.

Infine, il Mister ha confermato che nessun rappresentante del Bari avrebbe partecipato alla conferenza stampa post-gara. Si è concentrato invece sull'analisi della prestazione della propria squadra e sugli obiettivi da raggiungere nelle prossime partite.

Il Cosenza si prepara dunque a sfide decisive nel finale di stagione, con l'obiettivo di continuare a ottenere risultati positivi e raggiungere i propri obiettivi.

Video intervista con il Mister Viali nel dopo gara Cosenza-Bari 4-1







Calò trascina il Cosenza alla vittoria nel match contro il Bari

Nel dopo gara tra il Cosenza e il Bari, l'attenzione è tutta focalizzata su Giacomo Calò, il talentuoso calciatore del Cosenza che ha segnato un gol decisivo nel trionfo per 4-1 della sua squadra.

La performance di Calò ha catturato l'interesse dei fan e degli esperti di calcio, che lo hanno elogiato per la sua determinazione e il suo contributo fondamentale alla vittoria della squadra. Nonostante le lodi ricevute, Calò ha mantenuto un atteggiamento modesto, sottolineando l'importanza del lavoro di squadra e il sostegno dei suoi compagni.

L'articolo riporta i commenti di alcuni esperti sportivi, che hanno riconosciuto il cambiamento positivo nel gioco di Calò nelle ultime partite e hanno attribuito parte del merito al lavoro svolto dal nuovo allenatore, il signor Viali. Secondo loro, il Cosenza sembra ora più sicuro dei propri mezzi e ha trovato un equilibrio sotto la guida del nuovo tecnico.

Calò ha anche risposto alle domande riguardanti il suo ruolo all'interno della squadra, respingendo l'idea che il Cosenza dipenda esclusivamente da lui, sottolineando invece l'importanza della consapevolezza collettiva dei propri mezzi da parte della squadra.

Infine, Calò ha parlato dell'importanza del prossimo match contro l'Ascoli, riconoscendo la sua delicatezza e sottolineando la necessità di ottenere punti preziosi in questa fase cruciale della stagione per raggiungere l'obiettivo della salvezza.

In conclusione, l'articolo evidenzia il ruolo determinante di Calò nel successo del Cosenza contro il Bari e l'ottimismo della squadra per affrontare le sfide future.

Video intervista con Calò nel dopo gara Cosenza Vs Bari 4-1