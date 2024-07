Calcio. Duello al vertice: Catanzaro e Venezia si giocano il futuro in Serie B

Un confronto ad alta tensione: la corsa verso la promozione e i playoff si intensifica"

ROMA - Catanzaro e Venezia si preparano a uno scontro decisivo per la Serie B, in programma il 1° maggio. In una fase critica del campionato, Catanzaro è in quinta posizione con 57 punti, e si trova di fronte la possibilità di salire nella classifica per accedere ai playoff per la promozione. Con 16 vittorie, 9 pareggi e 10 sconfitte, e un bilancio di 55 gol fatti contro 44 subiti, il Catanzaro deve esprimere il meglio di sé in attacco e difesa.

Il Venezia, posizionato al terzo posto con 67 punti, ha una statistica impressionante: 20 vittorie, 7 pareggi e 8 sconfitte, con 64 gol all'attivo e 40 al passivo. La squadra mira a consolidare o migliorare la propria posizione per garantirsi una promozione diretta alla Serie A.

Analizzando gli scontri diretti recenti, Venezia ha avuto la meglio su Catanzaro in due delle ultime tre partite, incluso l'ultimo incontro che si è concluso 2-1 a favore del Venezia. Nonostante questo, Catanzaro spera di capitalizzare il proprio vantaggio casalingo per sovvertire i pronostici e ottenere tre punti essenziali.

La partita è impostata per essere ricca di tensione ed entusiasmo, con Catanzaro che punta a un posto nei playoff e Venezia che cerca la promozione diretta. Ogni azione sul campo sarà fondamentale e il risultato potrebbe influenzare significativamente la classifica di entrambe le squadre.

Nel frattempo, sia Candela del Venezia che Situm del Catanzaro non saranno disponibili per questa partita a causa di squalifiche. La direzione del gioco sarà affidata ad Ayroldi, con l'assistenza di Baccini e Barone, mentre Vogliacco svolgerà le funzioni di quarto ufficiale. Il VAR sarà gestito da Paterna, e Di Vuolo sarà l'AVAR, entrambi presenti nello Stadio “Nicola Ceravolo”.

Quindi, mentre Serie B si avvicina al suo climax stagionale, la partita tra Catanzaro e Venezia sarà senz'altro un evento chiave che attirerà l'attenzione di appassionati e tifosi pronti a seguire ogni passaggio, ogni tiro e ogni gol in questa appassionante fase finale.