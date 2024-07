Calcio. Scenari incerti e battaglie emozionanti: Anteprima della 36ª giornata di Serie B

Parma in vetta con solidità, Como e Venezia in lotta per il secondo posto, mentre il Pisa contro la Cremonese punta ai play-off. Lecco e Feralpisalò in difficoltà nella lotta per la sopravvivenza.

ROMA - Con il campionato in piena effervescenza alla 35ª giornata, il quadro della classifica è tutto fuorché definito. La capolista Parma, con un vantaggio ragguardevole in termini di punti, sembra avviata a mantenere il primato, ma non può permettersi passi falsi. Il Como, al secondo posto, non può ancora sentirsi sicuro, dato che il Venezia, terzo, lo segue da vicino.

Per la 36ª giornata, tutti gli occhi saranno puntati sulla Cremonese e il Pisa. La Cremonese, attualmente quarta, ha l'opportunità di consolidare il proprio posto nei play-off promozione con una vittoria. D'altra parte, il Pisa, nonostante si trovi a metà classifica, può ancora sperare in un finale di stagione che lo porti più in alto, a patto di incamerare i tre punti.

Altri incontri cruciali includono la sfida tra il Catanzaro e il Venezia, dove quest'ultimo cerca di proteggere o migliorare la sua posizione in classifica, e il Como, che affronta il Cittadella, cercando di assicurarsi almeno la seconda piazza. Il Palermo, in sesta posizione, si scontra con lo Spezia in una partita che potrebbe rivelarsi decisiva per le ambizioni play-off dei rosanero.

Il Brescia, al settimo posto, affronterà il Feralpisalò, un match che sulla carta sembra facile ma che può sempre riservare sorprese, soprattutto in una fase così critica del campionato.

Le squadre in fondo alla classifica non sono da meno in termini di drammi, con il Feralpisalò e il Lecco che lottano disperatamente per la salvezza. Ogni punto guadagnato in questo momento è vitale.

Infine, la Sampdoria, nonostante la penalizzazione, si trova all'ottavo posto e si scontra con il Lecco in una partita che sulla carta dovrebbe essere alla loro portata.

In un campionato così equilibrato, ogni giornata può capovolgere le sorti delle squadre e, mentre alcune potrebbero assicurarsi la salvezza, altre potrebbero vedere i loro sogni promozione svanire. La 36ª giornata sarà sicuramente un'altra entusiasmante pagina di questo appassionante torneo.





Andiamo a vedere come stanno le squadre:

Parma: Con una media di 2.09 MPP, il Parma mostra una solidità notevole. Se hanno mantenuto una forma stabile nelle ultime partite, possono considerarsi in una buona posizione per il finale di stagione.

Como: Con un MPP di 1.94, il Como è chiaramente una delle squadre più forti del campionato. La loro tendenza nelle ultime cinque partite può dirci se hanno la costanza necessaria per mantenere o migliorare la loro posizione.

Venezia: Il Venezia, con un MPP di 1.91, è un'altra squadra in lotta per la promozione. Analizzare la loro forma recente può indicare se hanno il momentum necessario per sorpassare il Como o addirittura insidiare il Parma.

Cremonese: La Cremonese, con 1.71 MPP, è al quarto posto. La loro prestazione nelle ultime partite sarà cruciale per determinare se riusciranno a tenere a bada le inseguitrici.

Catanzaro: Il Catanzaro, con 1.63 MPP, ha mostrato una buona costanza durante il campionato, ma dovranno fare attenzione alle squadre dietro di loro.

Palermo: Il Palermo, con 1.49 MPP, è nella parte alta della classifica, ma le loro prestazioni recenti saranno decisive per capire se possono scalare ancora.

Brescia: Il Brescia, con 1.34 MPP, ha avuto alti e bassi, ma un buon andamento nelle ultime giornate potrebbe vederli migliorare il loro piazzamento.

Per le squadre in zona retrocessione, come Feralpisalò e Lecco, la situazione è più complicata. Una serie di risultati positivi nelle ultime giornate potrebbe essere la chiave per la loro salvezza.





Ecco l'analisi della media delle vittorie (MV), sconfitte (MS), gol fatti (MGF) e gol subiti (MGS) per partita di ciascuna squadra fino alla 35ª giornata:

- Parma: MV 0.60, MS 0.11, MGF 1.80, MGS 0.91

- Como: MV 0.57, MS 0.23, MGF 1.83, MGS 1.14

- Venezia: MV 0.57, MS 0.20, MGF 1.57, MGS 1.09

- Cremonese: MV 0.49, MS 0.26, MGF 1.26, MGS 0.86

- Catanzaro: MV 0.46, MS 0.29, MGF 1.57, MGS 1.26

- Palermo: MV 0.40, MS 0.31, MGF 1.69, MGS 1.43

- Brescia: MV 0.31, MS 0.40, MGF 1.14, MGS 1.20

- Sampdoria: MV 0.31, MS 0.29, MGF 1.09, MGS 1.00

- Pisa: MV 0.31, MS 0.34, MGF 1.09, MGS 1.17

- Cittadella: MV 0.37, MS 0.37, MGF 1.37, MGS 1.40

Per le squadre nella parte bassa della classifica, la situazione è la seguente:

- Ascoli: MV 0.26, MS 0.46, MGF 1.09, MGS 1.31

- Ternana: MV 0.23, MS 0.40, MGF 0.97, MGS 1.09

- Spezia: MV 0.20, MS 0.37, MGF 0.97, MGS 1.34

- Bari: MV 0.23, MS 0.54, MGF 1.17, MGS 1.71

- Feralpisalò: MV 0.20, MS 0.34, MGF 0.89, MGS 1.31

- Lecco: MV 0.17, MS 0.60, MGF 0.91, MGS 1.89

Queste medie rivelano che il Parma non solo ha avuto il maggior numero di vittorie ma ha anche mantenuto un solido bilancio di gol, con la migliore differenza reti. All'altro estremo, Lecco ha faticato sia in termini di vittorie sia di difesa, subendo il maggior numero di gol per partita.

leggenda per i termini statistici che abbiamo discusso:

- MV (Media Vittorie): La media del numero di vittorie per squadra divisa per il numero totale di partite giocate.

- MS (Media Sconfitte): La media del numero di sconfitte per squadra divisa per il numero totale di partite giocate.

- MGF (Media Gol Fatti): La media del numero di gol segnati per squadra divisa per il numero totale di partite giocate.

- MGS (Media Gol Subiti): La media del numero di gol subiti per squadra divisa per il numero totale di partite giocate.