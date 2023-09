Calcio Serie B. Catanzaro vs Parma: servizi speciali Amc per tifosi il 17 settembre. I dettagli

Calcio Serie B. Catanzaro vs Parma: servizi speciali Amc per tifosi il 17 settembre.L'Amc S.p.A ricorda i servizi messi predisposti in occasione della partita Catanzaro-Parma che si terrà domani, domenica 17 settembre.

Nello specifico, sono previste navette da e per lo stadio, dalle ore 13.30 sino a fine partita, con partenza da due distinti siti, aree di parcheggio località Sant'Antonio e Musofalo.

Si evidenzia che il parcheggio di Sant'Antonio è gratuito ed il costo della navetta è di 1,50 euro; mentre per il Musofalo sono valide le tariffe Amc ordinarie.

Inoltre, sarà messo anche disposizione il trenino che condurrà i tifosi verso lo stadio, con partenza da Piazza Matteotti, gratuito per gli under 13.