Calcio. Serie B: il Cosenza vince 2-1 il derby con la Reggina

Serie B: il Cosenza vince 2-1 il derby con la Reggina Negli altri anticipi della 27esima giornata il Pisa passa a Parma 1-0

Nella serata di ieri si sono disputate alcune importanti partite di calcio, tra cui il derby calabrese tra Cosenza e Reggina, che ha regalato emozioni fino all'ultimo minuto. Nonostante un primo tempo bloccato, con entrambe le squadre poco precise negli ultimi metri, Gori ha portato in vantaggio il Cosenza al 44' con un sinistro potente dal limite dell'area. La Reggina ha reagito, ma la difesa di casa ha resistito alle pressioni degli ospiti. In particolare, il portiere Micai ha salvato la porta del Cosenza su una conclusione ravvicinata di D'Orazio.

Nel secondo tempo, gli ospiti hanno ripreso in mano il gioco e trovato il pareggio con Strelec su cross basso di Pierozzi. Sembrava che il risultato sarebbe rimasto in equilibrio fino alla fine, ma gli uomini di Viali non si sono dati per vinti e, praticamente allo scadere del tempo regolamentare, Delic ha servito Nasti in tuffo che ha segnato il gol della vittoria per il Cosenza. L'attaccante classe '03 ha completato la sua doppietta poco dopo, colpendo al volo su un cross di D'Urso.

COSENZA: Micai, Rispoli, Brescianini, Rigione, D’Orazio, Meroni, Marras, Florenzi (24′ st D’Urso), Zilli (24′ st Nasti), Voca (15′ st Calò), Cortinovis (35′ st Delic)

A disposizione: Marson, Kornvig, Salihamidzic, Agostinelli, Venturi, Martino, La Vardera, Prestianni

Allenatore: Viali

REGGINA: Colombi, Cionek, Gori (15′ st Strelec), Cicerelli (27′ st Camporese), Fabbian, Hernani (1′ st Crisetig), Terranova, Pierozzi, Canotto (15′ st Rivas), Majer, Liotti (35′ st Bouah)

A disposizione: Contini, Lagonigro, Loiacono, Menez, Galabinov, Lombardi, Bondo

Allenatore: Inzaghi

ARBITRO: Sig. Doveri Daniele di Roma ASSISTENTI: Sig. Bindoni Daniele di Venezia, Sig. Imperiale Davide di Genova IV UFFICIALE: Sig. Pascarella Mattia di Nocera Inferiore VAR: Sig. Abbattista Eugenio di Molfetta AVAR: Sozza Simona di Seregno

MARCATORI: 45′ pt Gori (R); 45′ st Nasti (C), 45+1′ st Nasti (C)

NOTE: I calciatori del Cosenza e della Reggina giocano indossando la fascia di lutto al braccio, per commemorare le vittime del naufragio dei migranti a Steccato di Cutro. Spettatori: 4.245. Abbonati: 1455. Ospiti: 680. Totale 5.700. Ammoniti: 2′ pt Cortinovis (C), 37′ pt Gori (R); 3′ st Crisetig (R), 44′ st Calò (C) Espulsioni: Recupero: 1′ pt.





Nel frattempo, al Tardini di Parma, il Pisa di D'Angelo ha ottenuto una vittoria importante grazie ad una rete di Touré all'82', che ha consegnato la vittoria alla sua squadra contro una formazione di Inzaghi che non è riuscita a ripetere il successo della scorsa giornata contro il Modena. Il ritorno di Lucarelli sulla panchina della Ternana, invece, non è stato fortunato, poiché la sua squadra ha pareggiato senza gol in casa dei rosanero di Palermo.

Oggi si giocheranno tutte le altre partite di questa settimana di calcio, tra cui lo scontro tra il Frosinone capolista e la Spal al Paolo Mazza, e la sfida del Genoa di Gilardino contro il Cagliari in trasferta.

Il quadro della 27/a giornata

Marted' 28 febbraio

Cosenza-Reggina 2-1

Palermo-Ternana 0-0

Parma-Pisa 0-1



In campo mercoledì alle 20.30

Bari-Venezia

Benevento-Südtirol

Cagliari-Genoa

Cittadella-Brescia

Modena-Ascoli

Perugia-Como

Spal-Frosinone