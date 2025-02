Calcio Serie B: le parole di Mister Greco alla vigilia di Frosinone-Catanzaro (Video)

Alla vigilia del match tra Frosinone e Catanzaro, Mister Greco ha espresso fiducia e determinazione in conferenza stampa, sottolineando l'importanza dell'impegno e della crescita del gruppo, pur senza considerare la partita come decisiva.

"Siamo molto contenti perché abbiamo inserito dei ragazzi che hanno le caratteristiche giuste per completare la squadra. Sono tutti impiegabili, tranne forse Fabio Lucioni, che ha seguito un percorso diverso, ma anche lui sta bene ed è tornato a essere un riferimento per il gruppo", ha dichiarato Mister Greco.

L'allenatore del Frosinone ha poi parlato del valore della prestazione rispetto al risultato: "La strada per me diventa la prestazione. Certo, voglio vincere, ma la vittoria senza un metodo rimane astratta. Bisogna concentrarsi su come raggiungerla: dall'approccio alla gara fino alla gestione degli spazi e alla fase difensiva".





Pressione e consapevolezza: il peso del momento

Greco ha riconosciuto la pressione del momento ma invita a gestirla nel modo giusto: "È una partita importante, ma non determinante. Ci sono ancora altre tredici gare. La pressione è inevitabile, ma dobbiamo trasformarla in energia positiva. Quando hai una montagna davanti, l'obiettivo è arrivare in cima".

Il tecnico ha poi evidenziato l'apporto dei nuovi acquisti: "Hanno portato energia e una mentalità di rivalsa. Sono ragazzi duttili, in grado di adattarsi a diverse situazioni, e questo ci permette di avere più soluzioni in campo".





L’appello ai tifosi

Uno dei temi più sentiti da Mister Greco riguarda il coinvolgimento del pubblico: "Mi piacerebbe vedere lo Stirpe pieno in questo momento difficile, perché è ora che la squadra ha più bisogno del supporto della città. So che è difficile, e il mio rammarico è di non essere riuscito ancora a coinvolgere del tutto i tifosi. Ma vorrei che dimostrassero cosa significa tifare Frosinone e che mandassero un messaggio a tutta Italia".





Moduli e gestione delle emozioni

Parlando di tattica, Greco ha minimizzato l'importanza dei moduli a favore dell’interpretazione del gioco: "In Serie B puoi vincere e perdere contro chiunque. Il modulo conta fino a un certo punto, è il modo in cui si interpretano le situazioni a fare la differenza. La nostra forza sarà nella capacità di ridurre gli errori e mantenere alta la concentrazione".

Infine, il tecnico ha chiuso con una riflessione profonda sull’essenza del calcio e dell’appartenenza: "Sono un grande estimatore di Bielsa, che diceva: 'Ti amo anche se vinci'. Mi piacerebbe che i tifosi del Frosinone adottassero questo approccio, dimostrando il loro amore per questi colori al di là del risultato. Questa sarebbe la vittoria più grande".

Il Frosinone si appresta dunque a un'altra sfida cruciale, con la consapevolezza che ogni partita è un tassello fondamentale nel percorso verso l'obiettivo stagionale.





