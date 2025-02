Frosinone-Catanzaro, Mister Caserta: "Servirà una prestazione di alto livello" (Video)

Alla vigilia del match tra Frosinone e Catanzaro, in programma domani allo stadio Benito Stirpe, Fabio Caserta ha parlato in conferenza stampa, analizzando il momento della sua squadra e le insidie della sfida contro i ciociari.

Un Catanzaro in crescita, ma con i piedi per terra

Il tecnico giallorosso ha sottolineato come la squadra stia attraversando un buon periodo sia sul piano delle prestazioni che dei risultati. Tuttavia, l'approccio di Caserta rimane sempre pragmatico: "Mi piace guardare una partita, analizzarla e poi pensare subito alla prossima. Non bisogna farsi condizionare da ciò che è stato fatto, ma valutare attentamente gli aspetti positivi e negativi, per poi concentrarsi sulla gara successiva", ha dichiarato l'allenatore.

Di fronte, il Catanzaro troverà un Frosinone che, nonostante una classifica non brillante, resta una squadra di alto livello: "Non guardo la classifica in questo momento. Il Frosinone ha valori molto alti, ma capita che in alcuni periodi della stagione le cose non vadano per il verso giusto. Se analizziamo l'organico e il progetto di questa squadra, sappiamo che ci aspetta una partita molto difficile".

Una sfida diversa rispetto all'andata

Rispetto alla gara d'andata, Caserta si aspetta una partita molto diversa: "In quell’occasione il Frosinone era in grande difficoltà numerica per via degli infortuni, mentre ora ha recuperato quasi tutto l'organico, specialmente nel reparto offensivo. Inoltre, si sono rinforzati in difesa con giocatori di esperienza e qualità. Per questo, domani dovremo essere pronti ad affrontare una sfida ancora più complicata".

Entusiasmo e realismo: l’obiettivo resta la salvezza

Nonostante le parole del direttore sportivo Ciro Polito, che ha dichiarato di voler puntare ai playoff, Caserta mantiene il suo approccio prudente: "L’entusiasmo è parte del calcio, ma non ci lasciamo trascinare. Il nostro obiettivo resta la salvezza. Dobbiamo consolidare la categoria il prima possibile e poi vedere cosa succederà. Le motivazioni e la voglia di ottenere il massimo ci sono, ma tutto passa dalle prestazioni sul campo".

L'importanza dei calci piazzati

Un altro tema affrontato in conferenza stampa è stato quello dei calci piazzati, un aspetto su cui il Catanzaro ha lavorato molto, migliorando sensibilmente nel corso della stagione: "Per me i calci piazzati sono fondamentali. All'inizio segnavamo poco, ora invece riusciamo a sfruttarli meglio. Questo fa la differenza in molte partite, come accaduto domenica scorsa, quando abbiamo sbloccato subito il match".

Un pubblico sempre vicino alla squadra

Il Catanzaro potrà contare anche sul supporto dei propri tifosi, che saranno presenti in gran numero a Frosinone: "Anche fuori casa ci seguono sempre in tantissimi. Ricordo ancora la partita di Brescia, dove ho visto esultare tutta la tribuna. Questo affetto è fondamentale per la squadra".

Il mercato e i nuovi innesti

Il tecnico ha poi parlato degli ultimi acquisti: "Abbiamo fatto un mercato mirato, senza stravolgere l’organico. Corradi è un ragazzo duttile che può giocare sia a destra che a sinistra, mentre Ilie sta ancora integrandosi, soprattutto per quanto riguarda la lingua e gli aspetti tattici. Ma entrambi possono darci una mano".

Infine, Caserta ha voluto dedicare un pensiero a chi ha lasciato la squadra: "Voglio ringraziare tutti i ragazzi che sono andati via, in particolare Brignola, che ho ritrovato molto maturato rispetto ai tempi di Benevento. Gli auguro il meglio".

Conclusione

La sfida di domani si preannuncia complicata, ma il Catanzaro arriva con la consapevolezza di poter dire la sua. Con il giusto approccio e una grande prestazione, i giallorossi proveranno a portare a casa un risultato positivo contro un Frosinone in crescita.

