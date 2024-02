Calcio Serie B. Mister Pecchia in modo combattivo: Parma pronto per il duello con Cosenza. Video integrale

La Determinazione di Pecchia: Pronti per Parma-Cosenza con la Lezione di Como nel Cuore

Alla vigilia dell'importante scontro di Serie B tra Parma e Cosenza, Mister Pecchia si è presentato al microfono con un misto di riflessione e determinazione. Dopo il pareggio di Como, la squadra emiliana cerca stabilità e miglioramento. "Ogni partita è un'occasione per ricercare delle certezze," ha dichiarato Pecchia, enfatizzando l'importanza di costruire su una solida identità di squadra.

PARMA. - Sulla performance contro il Como, Pecchia si è detto soddisfatto non solo per l'approccio tattico ma anche per la qualità umana mostrata dai suoi giocatori: "La partita di sabato mi lascia con grande soddisfazione per l'altissima qualità, l'umiltà e lo spirito di sacrificio mostrato." Questi valori sono il fondamento che Pecchia vuole portare anche nel match contro il Cosenza, una squadra che, nonostante la posizione in classifica, ha mostrato di voler giocare e creare gioco, proprio come il Como.

Il Parma di domani, secondo il tecnico, dovrà essere vibrante e vincente. Nonostante il poco tempo per preparare il match, Pecchia si concentra sulla rifinitura finale e sul recupero dei giocatori, evidenziando l'importanza di avere una squadra piena di energia per affrontare una fase decisiva del campionato, che per lui sembra più un inverno inoltrato che una primavera.

Pecchia ha anche dedicato parole di stima per Gennaro Tutino del Cosenza, un giocatore che sta lasciando il segno in questo campionato: "Non mi sorprende il suo percorso né il suo rendimento perché è un giocatore di qualità," ha commentato, riconoscendo l'importanza di affrontare ogni partita con il giusto spirito e di essere pronti a reagire alle sfide che ogni avversario presenta.

Infine, il tecnico ha sottolineato l'importanza di un approccio coerente e aggressivo, indipendentemente dalla tattica avversaria. "Il nostro approccio deve essere uguale a prescindere dall'atteggiamento del Cosenza," ha concluso, ribadendo che l'atteggiamento e lo spirito della squadra devono rimanere costanti.

Parma entra dunque in campo con le lezioni apprese e una strategia chiara: piede sull'acceleratore e la stessa grinta che li ha portati fin qui. Il match di domani non sarà solo una prova tecnica ma anche un test di carattere per la squadra di Mister Pecchia.

