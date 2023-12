Calcio Serie B Vivarini: Catanzaro determinato a Vincere contro il Pisa: Video

Calcio Serie BKT. Vivarini: Catanzaro determinato a vincere contro il Pisa - La parola del mister alla vigilia del cruciale scontro!

Conferenza stampa alla vigilia della partita Catanzaro-Pisa con il Mister Vincenzo Vivarini. Mister Buongiorno, dopo la recente vittoria a Palermo, che sensazioni avete provato e come sta la squadra in generale?

Vivarini: Salve a tutti. Dopo la vittoria a Palermo, siamo ovviamente molto soddisfatti. I ragazzi hanno fatto un ottimo lavoro e tirato fuori le loro qualità. Ora, però, siamo concentrati sulla partita di domani contro il Pisa, che è una sfida difficile. Questa squadra gioca in modo diverso dalle altre e abbiamo dovuto adattarci nella preparazione.

E riguardo al Pisa, che tipo di partita ti aspetti da loro? Sono più pericolosi in trasferta o in casa?

Vivarini: Il Pisa è una squadra di alto livello con giocatori di qualità, quindi ogni partita contro di loro è impegnativa. Non credo che il fattore casa influenzi troppo in Serie B. Quello che conta è come giochiamo in campo, e dobbiamo essere pronti per affrontarli nel miglior modo possibile. Hanno un possesso palla notevole e un approccio di gioco diverso, quindi dobbiamo essere attenti.

Un'altra domanda, Mister. Si parla spesso di cicli nel campionato. Credi che da qui alla sosta invernale sia un periodo particolare in cui bisogna vincere a tutti i costi, anche magari giocando in maniera "sporca"?

Vivarini: In Serie B, l'obiettivo principale è sempre vincere. Dobbiamo cercare di mantenere una condizione fisica ottimale e una mentalità vincente. Ogni partita è importante, non solo da qui alla sosta invernale. Il campionato è molto equilibrato, e dobbiamo rimanere concentrati e fare sempre le cose giuste.

Infine, riguardo ai giocatori, ci sono alcuni problemi fisici da segnalare?

Vivarini: Purtroppo, abbiamo avuto alcune difficoltà legate ai campi di allenamento che influenzano il carico di lavoro dei giocatori. Biasci e Gon sono rientrati e stanno bene. Per quanto riguarda Situm e Donnarumma, abbiamo dovuto gestirli con attenzione a causa di problemi muscolari legati al carico di lavoro. Stiamo lavorando per mantenerli in condizioni ottimali.

Grazie Mister Vivarini per le tue risposte. Un'ultima domanda: qual è l'obiettivo del Catanzaro per questa stagione?

Vivarini: Il nostro obiettivo è consolidare la nostra posizione in questa categoria e valorizzare i nostri giovani talenti. Siamo una squadra che dà sempre il massimo in campo, e cercheremo di continuare a farlo fino alla fine della stagione. Vogliamo mantenere i piedi per terra e concentrarci su ciascuna partita per cercare di vincere.

Video integrale della conferenza stampa di Vivarini alla Vigilia di Catanzaro - Pisa





Può interessarti anche

Calcio Serie BKT. Mister Alberto Aquilani: preparativi e visioni del Pisa per la sfida contro il Catanzaro. Video