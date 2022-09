Calcio. Serie C: Catanzaro-Potenza 1-0. Gol di Curiale sui titoli di coda (con highlights)

CATANZARO, 23 GEN - Vince il Catanzaro in pieno recupero, al Potenza rimane la rabbia per non aver racimolato un punticino al “Ceravolo” dopo aver disputato il secondo tempo in inferiorità numerica in una gara a tratti nervosa in cui ci sono state discrete occasioni su entrambi i fronti. La prima conclusione arriva all’11’ col colpo di testa di Curiale imbeccato in verticale da Corapi con Marcone attento. Dopo una decina di minuti il Potenza conclude al volo con Coccia sugli sviluppi di un corner. Il Catanzaro ci prova con Garufo e Contessa ma non sfonda. L’ultima emozione del primo tempo parte dai piedi di Bucolo che batte una punizione su Salvemini eludendo quasi il controllo della difesa giallorossa ma il diagonale termina di poco alla destra della porta difesa da Di Gennaro.

Nella ripresa nuova linfa con Evacuo che avvicenda dall’inizio Di Massimo. Salvemini, ingenuamente, fa fallo su Corapi in mezzo al campo e rimedia il secondo cartellino giallo regalando la superiorità numerica al Catanzaro. I giallorossi alzano il baricentro delle operazioni e cercano di velocizzare le operazioni non riuscendo però a farlo pienamente. Al 22’ Fazio non riesce a sfruttare l‘assist di Carlini e, qualche minuto dopo Curiale costringe Marcone ad un difficile intervento. Evacuo cerca due volte al minuto numero 38 ma non trova lo spiraglio giusto ed al 41’ Cianci, sulla linea, respinge il colpo di testa di Fazio. La rete della vittoria giallorossa arriva nel corso del recupero grazie a Curiale che tira fuori dal cilindro un pallonetto dopo aver agganciato il servizio proveniente dalla destra ad opera di Casoli. La rete fa esplodere la gioia dei calciatori giallorossi mentre sull’altro fronte si mastica amaro.

Carlo Talarico





Il tabellino:

CATANZARO-POTENZA 1-0

MARCATORE: 49' st Curiale (C).

CATANZARO (3-4-1-2): Di Gennaro; Scognamillo (35’ st Porcino), Fazio, Martinelli; Garufo (11’ st Casoli), Verna (45’ st Baldassin), Risolo, Contessa; Corapi (11’ st Carlini); Curiale, Di Massimo (1’ st Evacuo). A disp.: Mittica, Iannì, Salines, Pinna, Riccardi, Schimmenti, Urso. All.: Calabro.

POTENZA (3-5-2): Marcone; Di Somma, Gigli, Sepe; Viteritti, Sandri (37’ st Iuliano), Bucolo, Ricci, Coccia; Salvemini, Cianci. A disp.: Santopadre, Brescia, Compagnon, Lauro, Nigro, Volpe, Fontana, Di Livio, Lorusso, Cirone, Cavaliere. All.: Capuano.

ARBITRO: Monaldi di Macerata.

Guardalinee: Nasti-Piedipalumbo.

Quarto ufficiale: Acanfora.

ESPULSO: 3’ st Salvemini (P) per doppia ammonizione.

AMMONITI: Curiale (C), Corapi (C), Salines (C), Marcone (P), Capuano (P), Casoli (C), Calabro (C).

NOTE: Angoli: 7-2 per il Catanzaro. Recupero: pt 2’, st 6’.





