Calcio Serie C. Determinazione di Mister Tisci e delusione di Zauli: analisi dopo la sfida Cerignola-Crotone 4-2 -Video

Mister Ivan Tisci analizza la sfida contro il Crotone: determinazione e miglioramenti necessari

Dopo la partita tra Audace Cerignola e Crotone, abbiamo ascoltato le parole di Mister Ivan Tisci, allenatore dell'Audace Cerignola, che ha condiviso le sue impressioni sulla sfida contro una squadra quotata come il Crotone.

Tisci ha iniziato analizzando l'avversario: "Abbiamo affrontato una squadra che sta attraversando un periodo positivo, con un organico ben strutturato e una buona guida tecnica. Quando incontri squadre di questo calibro, hai bisogno di una prestazione quasi perfetta, ma anche l'atteggiamento mentale e la determinazione giocano un ruolo fondamentale."

Ha poi sottolineato la forza dell'Audace quando gioca in casa: "Siamo consapevoli che in casa siamo una squadra rispettata. Nonostante i risultati negativi delle ultime partite, la fiducia è rimasta. Tuttavia, non sono soddisfatto dell'approccio e della gestione di alcune partite recenti. Dopo una sconfitta, vedo la squadra reagire mentalmente, ma dobbiamo lavorare su questo aspetto e migliorarlo. Non possiamo permetterci di perdere punti che sembrano già conquistati. La sfida contro il Crotone sarà affascinante ma impegnativa."

Riguardo alle recenti disattenzioni difensive, Tisci ha dichiarato: "Abbiamo notato alcune disattenzioni difensive nelle ultime due partite, e affrontando una squadra come il Crotone, con il miglior attacco del girone, dobbiamo prestare maggiore attenzione alla nostra retroguardia. Il Crotone è una squadra fisica e di qualità, quindi conosciamo bene i loro punti di forza. Ogni squadra ha anche dei punti deboli, e abbiamo lavorato durante la settimana per migliorare e affinare la nostra tattica durante le partite."

Infine, ha parlato delle sue opzioni di formazione: "Ho la fortuna di avere più opzioni rispetto alle ultime partite, il che aumenta la competizione tra i giocatori in ogni ruolo. Questo dovrebbe alzare il livello dell'allenamento e dell'intensità. Sarà mia responsabilità valutare attentamente le scelte di formazione per mettere in campo la squadra più forte possibile contro il Crotone."

Mister Tisci sembra concentrato sulla crescita della sua squadra e sulla preparazione per le sfide future, dimostrando un approccio professionale e ambizioso.

Di seguito il video integrale ne post-partita Cerignola-Crotone 4-2 in sala stampa Mistere Tisci









Crotone Amaramente Deluso: Cerignola-Crotone 4-2 sotto lo sguardo critico di Zauli

Nel dopo partita tra Cerignola e Crotone, il mister del Crotone, Zauli, ha condiviso le sue riflessioni sulle prestazioni della sua squadra. Il Crotone aveva iniziato la partita con un doppio vantaggio nel primo tempo, ma il secondo tempo ha visto un calo significativo nelle prestazioni.

Mister Zauli ha dichiarato: "Dopo un primo tempo in cui eravamo in vantaggio di due gol, il secondo tempo è stato pessimo sotto tutti i punti di vista. Forse abbiamo pensato che la partita fosse già vinta, e questo è stato un errore grave. In calcio, non c'è errore più grande che una squadra possa fare che pensare che la partita sia chiusa prima del fischio finale."

Il mister ha analizzato il momento critico della partita: "Dopo il gol che abbiamo concesso, abbiamo perso completamente il controllo del gioco. Non abbiamo continuato a giocare come nel primo tempo, non siamo riusciti a trovare le punte, e abbiamo permesso all'avversario di prendere il sopravvento."

Zauli ha espresso il suo rammarico per la prestazione del secondo tempo: "Siamo stati passivi, abbiamo aspettato che l'avversario facesse la sua partita, e questo è stato veramente deludente. La squadra aveva costruito un ottimo vantaggio nel primo tempo, ma l'abbiamo buttato via nel secondo. Questa è una delle peggiori sconfitte che ho visto da quando alleno il Crotone."

Tuttavia, ha elogiato la personalità e la determinazione mostrate dalla squadra durante la partita, sottolineando l'importanza delle idee di gioco chiare. Ha anche riconosciuto il fatto che la squadra ha affrontato l'emergenza con giocatori fuori ruolo, ma ha sottolineato che la rosa corta è un problema da affrontare.

Infine, Zauli ha commentato sull'espulsione avvenuta durante la partita: "L'espulsione è stata causata dal nervosismo dovuto al momento in cui eravamo passati in svantaggio. Ho cercato di discutere con l'arbitro riguardo a una situazione e, purtroppo, è stata interpretata come una polemica. Mi dispiace per l'incidente, ma non ho usato termini offensivi."

In conclusione, il Crotone ha subito una sconfitta deludente contro il Cerignola, e il mister Zauli è determinato a valutare quanto accaduto e cercare di mantenere la continuità nelle prestazioni della squadra.

Di seguito il video integrale ne post-partita Cerignola-Crotone 4-2 in sala stampa Mistere Zauli





Gli highlights di Audace Cerignola Vs Crotone 4-2