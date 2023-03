Calcio. Serie C Il Gos chiude il settore ospiti per il derby tra Crotone e Catanzaro

CROTONE, 08 MAR. - Il Gos ha deciso di chiudere il settore ospiti dello stadio "Ezio Scida" di Crotone per la partita tra Crotone e Catanzaro, che si terrà lunedì 13 marzo alle ore 20.30. Questo significa che non ci sarà nessuna sezione riservata ai tifosi giallorossi allo stadio, neanche per quelli che non risiedono in provincia di Catanzaro e intendono comunque acquistare un biglietto per assistere alla partita.





Il Gos ha preso questa decisione per limitare l'accesso dei tifosi delle Aquile allo stadio, in linea con quanto già deciso dal prefetto che aveva vietato la vendita dei biglietti ai residenti della provincia di Catanzaro. C'è ancora il rischio che un numero imprecisato di tifosi giallorossi possa finire a stretto contatto con i tifosi del Crotone, ma le forze dell'ordine rimangono vigili.

La tifoseria giallorossa sarà costretta a guardare la partita su uno schermo, mentre i tifosi del Crotone presenti al Ceravolo in 1000 unità saranno presenti sugli spalti. La società dell'US. Catanzaro non farà alcun ricorso sulla questione e preferisce concentrarsi solo sulla partita. Al momento, non è ancora stato deciso se ci sarà un maxischermo presso lo stadio dei giallorossi, ma alcuni Bar e Pub della città trasmetteranno comunque la partita.