Calcio Serie A. Inter-Napoli 1-0, Dzeko fa cantare San Siro, ecco il commento del tecnico Simone Inzaghi

Calcio Serie A. Inter - Napoli 1-0, Dzeko fa cantare San Siro il commento del tecnico Simone Inzaghi. La soddisfazione del tecnico nerazzurro dopo la vittoria per 1-0 dell'Inter sul Napoli

Il 2023 dell'Inter inizia con una vittoria pesante contro il Napoli. La squadra di Spalletti non aveva ancora perso in questa stagione e l'1-0 per i nerazzurri è risultato quasi stretto, se si considerano le tante palle gol create durante il match.

Simone Inzaghi è felice della prestazione della squadra e dopo la sfida ha commentato così il successo.

"Sono contento per Dzeko, sta facendo benissimo, ha tantissime caratteristiche utili per la squadra, ci sta aiutando tantissimo. Siamo in rincorsa, dobbiamo risalire la classifica ed essere i primi ad aver battuto il Napoli in stagione è un segnale importante".

"Devo essere sincero: è stato un piacere vedere giocare questi ragazzi questa sera. Sono contento per questa partita, giocata davanti a un pubblico straordinario. Per tutto dicembre questo gruppo si è allenato nel migliore dei modi, quindi mi aspettavo una prestazione del genere. Vero, nella seconda parte del primo tempo ci siamo abbassati e abbiamo concesso il palleggio al Napoli, ma abbiamo comunque mantenuta alta l'intensità. La squadra era in campo nel migliore dei modi".

"Questa vittoria deve darci grande fiducia per il futuro. Nelle ultime 10 partite abbiamo raccolto 9 vittorie, con anche un passaggio del turno in Champions League. In campionato siamo partiti lasciando punti per strada, ora dobbiamo pensare a una partita alla volta. In questo momento stiamo recuperando tutti i giocatori, manca Brozovic e lo aspettiamo perché sarà importante con tutte queste partite ravvicinate". "La sosta è stata qualcosa di particolare per tutti, hanno vinto comunque le squadre in testa e noi siamo stati bravi a fermare il Napoli. Il campionato è lungo, tutti sono in gioco".

Infine un commento sui singoli: "In una serata così è difficile fare nomi, anche chi è subentrato è entrato alla grande. Calhanoglu è stato straordinario in un ruolo molto importante: ha fatto un grandissimo lavoro, come gli altri ragazzi in campo".

Grandissima prestazione dei nerazzurri che vincono e si portano a meno 8 dalla squadra di Spalletti, alla prima sconfitta in campionato. Partita dominata, nel finale Onana salva su Raspadori

INTER (3-5-2): 24 Onana; 37 Skriniar, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 36 Darmian (2 Dumfries 76'), 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan (5 Gagliardini 83'), 32 Dimarco (8 Gosens 64'); 90 Lukaku (10 Lautaro 64'), 9 Dzeko (11 Correa 76'). A disposizione: 1 Handanovic, 21 Cordaz, 6 De Vrij, 12 Bellanova, 14 Asllani, 33 D'Ambrosio, 45 Carboni, 46 Zanotti. Allenatore: Simone Inzaghi.

NAPOLI (4-3-3): 1 Meret; 22 Di Lorenzo, 13 Rrahmani, 3 Kim, 17 Olivera; 99 Anguissa (91 Ndombele 76'), 68 Lobotka (18 Simeone 84'), 20 Zielinski (81 Raspadori 65'); 21 Politano (11 Lozano 65'), 9 Osimhen, 77 Kvaratskhelia (7 Elmas 76'). A disposizione: 12 Marfella, 30 Sirigu, 4 Demme, 5 Juan Jesus, 6 Mario Rui, 23 Zerbin, 31 Zedadka, 55 Ostigard, 59 Zanoli. Allenatore: Luciano Spalletti.

Ammoniti: Dzeko (I), Barella (I), Di Lorenzo (N), Dumfries (I), Kim (N) Recupero: 0' - 4'.

Arbitro: Sozza. Assistenti: Meli, Peretti. Quarto ufficiale: Piccinini. VAR: Fabbri. Assistente VAR: Aureliano.