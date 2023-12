Calcio Serie Bkt. Sudtirol-Catanzaro: la vigilia secondo il Mister Vincenzo Vivarini. Video

Il Mister del Catanzaro, Vincenzo Vivarini, è pronto ad affrontare una nuova sfida in trasferta contro il Sudtirol. Dopo la vittoria al Marassi, il Catanzaro si trova di fronte a un'altra partita complicata contro una squadra che lo scorso anno ha sorpreso tutti, raggiungendo le semifinali dei play-off. Quest'anno, il Sudtirol continua a fare bene, confermando la sua forza.

Il Mister sottolinea che il Sudtirol è una squadra ben strutturata in tutti i reparti, con giocatori di grande spessore fisico e atletico. Nonostante alcune variazioni nella squadra rispetto all'anno precedente, il Sudtirol ha scelto attentamente i giocatori per il loro progetto e ha valorizzato le individualità che avevano già nella squadra.

Il Catanzaro si troverà di fronte a una squadra diversa rispetto a loro, con una difesa solida che è stata il punto forte del Sudtirol l'anno scorso. Tuttavia, quest'anno la squadra subisce più gol ma segna anche di più, dimostrando un equilibrio nei risultati. La settimana scorsa, il Sudtirol ha subito la sua prima sconfitta, ma rimane una squadra insidiosa.

Vivarini evidenzia l'importanza di pareggiare la determinazione e la cattiveria del Sudtirol. La squadra dovrà mettere in campo le proprie qualità e concentrarsi sul gioco tattico. Il Mister conferma che il Catanzaro ha molti giocatori pronti a giocare, il che permette di adattarsi alle sfide in modo flessibile.

Infine, il Mister parla delle scelte tattiche e della gestione dei giocatori. Sottolinea che la squadra è pronta per affrontare diverse soluzioni e che la rotazione dei giocatori è una pratica comune. Anche riguardo ai giovani, il Catanzaro sta lavorando per far emergere le loro qualità.

La conferenza stampa si conclude con una riflessione sulla capacità del Catanzaro di attaccare in modo corale, mentre il Sudtirol si basa maggiormente sugli attaccanti per segnare gol.

i convocati Giallorossi per la sfida con il Südtirol Vs Catanzaro. Sono 23 i giallorossi convocati per la sfida di domani contro il Südtirol.

ELENCO DEI CONVOCATI

Portieri: 1. Fulignati, 16. Sala, 22. Borrelli

Difensori: 14. Scognamillo, 23. Brighenti, 33. Krajnc, 44. Miranda, 72. Veroli

Centrocampisti: 8. Verna, 18. Ghion, 20. Pontisso, 21, Pompetti. 24. Sounas, 27. Vandeputte, 33. Oliveri, 77. Katseris

Attaccanti: 7. D’Andrea, 9. Iemmello, 17. Brignola, 19. Stoppa, 28. Biasci, 70. Ambrosino, 99. Donnarumma





