Calcio. Südtirol Vs Catanzaro: Bisoli ottimista nonostante le defezioni di Casiraghi, Mirai e Rauti

Calcio Serie BKT. Pierpaolo Bisoli: Südtirol Vs Catanzaro "Pronti per la sfida con catanzaro nonostante le assenze"

BOLZANO, 06 OTTì . - Alla vigilia della partita chiave contro il Catanzaro, il tecnico del Sudtirol, Pierpaolo Bisoli, ha parlato delle condizioni della squadra e delle aspettative per il match di domani.

Condizioni della squadra

"Siamo in un buon momento, nonostante qualche piccolo problemino," ha detto Bisoli. "Abbiamo analizzato la partita contro Palermo e identificato piccoli errori. Purtroppo, avremo delle assenze importanti come Casiraghi, Mirai e Rauti."

Le alternative in attacco

Secondo il tecnico, la squadra ha le risorse per affrontare queste defezioni. "Abbiamo giocatori come Lunetta, Siega e Pegorino che stanno mostrando buone cose. L'importante è non piangerci addosso; abbiamo alternative valide."

Il Catanzaro: una squadra in forma

Bisoli ha elogiato il Catanzaro, attualmente terzo in classifica: "Stanno facendo bene, giocano un calcio bello da vedere. Ma noi non siamo la vittima sacrificale; sappiamo i nostri valori e andiamo in campo per fare risultato."

Obiettivi a breve termine

Con questa partita, il Südtirol

l si avvicina al primo "step", ovvero le prime 10 partite del campionato. "Vogliamo arrivare con un risultato positivo per fare un primo bilancio. Non dobbiamo creare allarmismi; siamo nel nostro percorso."

Di seguito il video integrale della conferenza stampa con il tecnico Pierpaolo Bisoli



