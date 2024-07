Calciomercato: Catanzaro Calcio ufficiale - ecco l'attaccante Pittarello in giallorosso

CATANZARO - Pittarello: "Un passo importante nella mia carriera. Nel primo incontro con i media, il nuovo attaccante giallorosso Pittarello ha espresso la sua soddisfazione per l'opportunità offerta, descrivendola come un passo cruciale nella sua carriera. "È una grandissima occasione," ha affermato, sottolineando l'importanza di questo trasferimento. "Quando è venuta fuori questa possibilità, non ci ho pensato un attimo."

Miglioramenti e obiettivi

Riguardo alle sfide future, Pittarello ha ammesso la necessità di migliorare la precisione sotto porta: "Sicuramente bisognerà aggiustare un po' la mira perché nove pali sono un bel record personale. Sistemando qualcosina, magari riusciremo a trasformare questi tiri in gol."

Impressioni sulla squadra

Pittarello ha ricordato le sue prime impressioni sulla squadra avversaria di due anni fa, quando ha vinto il campionato a Salò: "Sono rimasto impressionato dalla squadra e dal modo di giocare." Le sue impressioni positive sono state confermate nella stagione successiva. "Hanno fatto un campionato strepitoso e ho avuto solo belle impressioni."

Stile di gioco

Descrivendo il suo stile di gioco, Pittarello ha detto: "Sono un attaccante a cui piace giocare con altri attaccanti. Sono una punta mobile, mi piace attaccare la profondità e venire incontro. Non sono solo un attaccante d'area di rigore, ma mi piace molto avere un trequartista o un altro attaccante di fianco per dialogare continuamente."

Il Calore della piazza

Il nuovo acquisto ha parlato con entusiasmo del calore della piazza giallorossa: "È un blasone che si respira. La gente vive di calcio e non c'è cosa più bella per un giocatore che trovare una piazza del genere. Da parte mia, posso solo ringraziare per l'opportunità e sudarmi la maglietta in campo ogni partita e ogni allenamento per far vedere che non si sono sbagliati."

Con queste parole, Pittarello ha chiaramente dimostrato il suo impegno e la sua dedizione, pronto a dare il massimo per il nuovo club e i suoi tifosi.





Di seguito il comunicato ufficiale dell’US Catanzaro 1929 L’attaccante Pittarello in Giallorosso

L’US Catanzaro 1929 comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive dell’attaccante Filippo Pittarello che è già a disposizione di mister Caserta nel ritiro di Morgex. Classe 1996, Pittarello arriva a titolo definitivo (contratto di 3 anni più opzione per il quarto) dal Cittadella dove lo scorso anno ha disputato 37 partite realizzando 6 gol e 3 assist. La stagione precedente aveva indossato la maglia della Feralpisalò contribuendo, con sei reti, alla promozione in serie B della squadra lombarda. «Per me la scelta di Catanzaro – ha commentato l’attaccante – rappresenta una grandissima occasione, uno step importantissimo per la mia carriera.

Come mi è stato detto che c’era questa possibilità non ci ho pensato due volte». Dovendosi descrivere da un punto di vista tecnico-tattico, si definisce “punta mobile”: «Mi piace relazionarmi con i miei compagni di reparto, attaccare la profondità, giocare con la palla e, sicuramente, non sono soltanto un centravanti d’area di rigore ma preferisco muovermi accanto a un trequartista o a un altro attaccante per cercare un dialogo continuo». Di Catanzaro gli piace la tifoseria calorosa: «Per un calciatore non c’è cosa più bella che trovare una piazza del genere. Non posso che ringraziare per l’opportunità che mi è stata data, certo che suderò la maglia – ha concluso – per ripagare la fiducia che è stata riposta in me».