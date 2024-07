Calcio Iemmello e Biasci: emozioni e trionfi con il Catanzaro, dal Nord al Sud (Video)

Iemmello e Biasci raccontano: l'emozione di una stagione trionfale con il Catanzaro.

CATANZARO - L'emozione è palpabile nelle parole di Iemmello e Biasci, due pilastri dell'US Catanzaro, mentre riflettono sulla loro stagione più memorabile. "Penso che per te questa sia stata l'esperienza calcistica più bella perché ti ho visto piangere," esordisce Biasci, sottolineando l'intensità dei momenti vissuti. Iemmello conferma, con un sorriso nostalgico: "È stata un'esperienza bellissima che abbiamo condiviso e che rimarrà impressa nel mio cuore e nella mia carriera."

Il legame con la Toscana e la Calabria.

Entrambi i giocatori hanno legami profondi con regioni diverse d'Italia. Biasci, toscano di nascita, ora vive in Calabria, mentre Iemmello, originario della Calabria, ha trascorso parte della sua gioventù in Toscana. "Io amo Firenze, ho vissuto lì 6-7 anni e ho fatto le scuole lì. È una città fantastica," racconta Iemmello, sottolineando quanto sia stato ben accolto dai toscani.

Le differenze tra Nord e Sud nel calcio.

La discussione si sposta poi sulle differenze tra giocare al Nord e al Sud Italia. Biasci evidenzia come le piazze del Sud, con tifoserie calorose come quelle di Foggia e Catanzaro, abbiano un impatto diverso rispetto a quelle del Nord. "Giocare al Sud è un'esperienza fantastica, gli stadi sono sempre pieni di passione," dice Biasci, evidenziando come queste esperienze abbiano plasmato la sua resilienza emotiva.

L'esperienza internazionale.

Iemmello riflette sulla sua parentesi in Spagna durante l'epoca del Covid-19, un periodo che ha definito arricchente sia a livello personale che professionale. "È stato un periodo di grandi restrizioni, ma vivere in un'isola fantastica e in un contesto culturale diverso mi ha dato molto," racconta, sottolineando come il calcio spagnolo sia vissuto in modo più spensierato e meno pressante rispetto all'Italia.

Gli allenatori e l'influenza sulla carriera.

Tra gli allenatori che hanno influenzato maggiormente la carriera di Iemmello, Roberto De Zerbi occupa un posto speciale. "Mi ha preso in un periodo difficile della mia carriera e mi ha aiutato a crescere sia tatticamente che umanamente," ricorda Iemmello con gratitudine.

I sogni futuri e le emozioni del passato

Biasci condivide la sua esperienza di coronare un sogno d'infanzia, rivivendo momenti indimenticabili con la squadra della sua città. "È stata una cosa che ancora oggi non riesco a descrivere," dice, chiedendo a Iemmello come pensa di reagire in un'eventuale vittoria con la squadra della sua città. "Sarebbe una bellissima emozione che spero di realizzare un giorno," risponde Iemmello, concentrato però sui prossimi obiettivi con il Catanzaro.

Momenti memorabili

La conversazione si conclude con il ricordo del primo gol in Serie A di Iemmello contro il Crotone, un momento di grande gioia e soddisfazione. "È un ricordo bello, segnare il mio primo gol in Serie A è stato un momento indimenticabile," afferma.

Con uno sguardo al futuro e un cuore colmo di ricordi, Iemmello e Biasci continuano a scrivere la loro storia con il Catanzaro, pronti a vivere nuove emozioni e raggiungere nuovi traguardi. (Fonte: Aquile Imperiali)

Di seguito il video integrale di Iemmello e Biasci si raccontano