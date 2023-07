Calcio. Supercoppa: Reggiana-Catanzaro 2-2. Alle Aquile il secondo trofeo stagionale. Il commento e interviste post-partita del tecnico (Highlights-video)

REGGIO EMILIA, 13 MAG. - La Supercoppa di serie C prende la via di Catanzaro. I giallorossi di mister Vivarini conquistano il secondo trofeo stagionale, legittimando un torneo stratosferico e diventando meritatamente la regina di Lega Pro 2022/2023.

Sul campo, tra Reggiana e Catanzaro, termina 2-2, risultato che consente ai giallorossi di vincere con 4 punti il mini-torneo ai danni della Feralpisalò ferma a quota tre. Primo tempo ben giocato su entrambi i fronti, con la Reggiana inizialmente più presente nella manovra, ma è il Catanzaro a firmare il doppio vantaggio grazie alla vena realizzativa dei suoi attaccanti. Al 20’ Vandeputte chiama all’azione Brignola pronto a mettere palla bassa che trova Biasci, in mezzo all’area, pronto a spedirla in rete. Il raddoppio giallorosso porta la firma del capitano, Pietro Iemmello, al 29’, riceve palla da Biasci addomestica palla al limite dell’area e trova l’angolo alla sinistra di Venturi siglando un eurogol. Dopo qualche istante Fulignati è costretto agli straordinari con due parate in rapida successione su Capone e Pellegrini e, sulla prosecuzione dell’azione, Rosafio viene messo giù in area da Vandeputte. Il rigore accordato ai padroni di casa viene trasformato da Pellegrini che spiazza Fulignati. Nel finale di tempo (42’) Sounas, servito da Biasci, colpisce bene ma la palla termina di poco alla sinistra della porta reggiana.

Nella ripresa la gara vive sempre su buoni ritmi con le squadre che cercano giocate in profondità. Al 7’ Brignola si rende pericoloso con un tiro cross e poco dopo Fulignati in uscita disperata neutralizza Pellegrini che aveva ricevuto palla da Cigarini. Il pareggio dei padroni di casa arriva al 13’ per una sfortunata deviazione di Brighenti sulla conclusione di Rosafio. A questo punto entrambi i tecnici ricorrono ad alcuni avvicendamenti per provare a vincerla. Al 27’ ci va vicino Ghion, al termine di un’azione insistita e poco dopo da fuori area la conclusione di Pontisso viene bloccata a terra da Venturi, mentre sull’altro fronte Sciaudone colpisce col destro mettendo i brividi al Catanzaro. Nel finale il Catanzaro tiene maggiormente palla, conclude alto con Vandeputte (35’), quindi Lanini conclude a lato col destro (43’). Al triplice fischio finale è gioia incontenibile per Catanzaro ed il Catanzaro del presidente Floriano Noto.

Carlo Talarico





Il tabellino:

REGGIANA-CATANZARO 2-2

MARCATORI: 20’ pt Biasci (C), 29’ pt Iemmello (C), 32’ pt Pellegrini (rig. R), 13’ st Brighenti (aut. C).

REGGIANA (4-3-3): Venturi; Luciani, Rozzio, Cauz, Fiammozzi; Muroni, Cigarini (29’ st Rossi), Vallocchia (18’ st Sciaudone); Rosafio (29’ st Guglielmotti), Pellegrini (18’ st Lanini), Capone (38’ st Varela). A disp.: Voltolini, Pederzini, Libutti, Djamanca, Laezza, Cremonesi, Montalto, Hristov. All.: Diana.

CATANZARO (3-5-2): Fulignati; Martinelli, Brighenti, Scognamillo; Brignola (15’ st Tentardini), Sounas (29’ st Pontisso), Ghion, Verna (29’ st Bombagi), Vandeputte; Biasci (15’ st Curcio), Iemmello (42’ st Cianci). A disp.: Rizzuto, Sala, Fazio, Gatti, Megna, Welbeck, Rolando, Katseris, Cinelli, Situm. All.: Vivarini.

ARBITRO: Cherchi di Carbonia.

Guardalinee: Dell’Orco e Zanellati.

Quarto ufficiale: De Angeli.

AMMONITI: Sounas (C), Muroni (R), Sciaudone (R), Scognamillo (C).

NOTE: spettatori 4982, di cui 2226 ospiti per un incasso di 51.138. Angoli: 3-0 per la Reggiana. Recupero: pt 2’, st 5’.





