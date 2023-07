Calcio. Calciomercato Serie B: Noto Desiderio avvia i lavori per l'US Catanzaro, pronto per i nuovi arrivi e a cedere esuberi richiesti da mezza Serie C

Dopo aver ottenuto una promozione in Serie B con una performance straordinaria, il Catanzaro si prepara per affrontare la nuova stagione nel campionato cadetto. È necessario adattare la rosa alla categoria superiore, e ciò comporta la cessione di numerosi giocatori che risultano eccedenti rispetto alle esigenze attuali del club.

La lista degli esuberi è incredibilmente lunga, e ciò ha attirato l'attenzione di diverse squadre di Serie C desiderose di rinforzarsi. In particolare, un giocatore che sta attirando molte offerte è Rolando. Con il suo contratto in scadenza e la mancata rinnovazione, il giocatore è già libero di cercare una nuova squadra. Inoltre, potrebbe anche essere valutata la possibilità di affidarsi per il secondo portiere più giovane, aprendo la strada alla partenza di Sala, l'attuale portiere del Catanzaro.

Altri giocatori che potrebbero lasciare il club sono Welbeck, Bombagi, Gatti, Cianci, Fazio e Cinelli. È evidente che il Catanzaro sta cercando di ridimensionare la squadra e creare spazio per nuovi arrivi che possano garantire un rendimento adeguato in Serie B.

Il dott. Noto Desiderio, pieno di entusiasmo, ha portato un dirigente molto amato dai tifosi di Catanzaro a visitare il cantiere appena aperto per i lavori di rifacimento del terreno di gioco. Attraverso un post sul suo profilo Facebook, l'esponente giallorosso ha espresso il suo auspicio che i lavori siano completati in tempo, consentendo all'U.S. Catanzaro di disputare le partite casalinghe sin dalla prima gara in calendario. L'affermazione "Io sono pronto" sembra essere un invito e un sollecito, rivolti sia alla politica locale di Catanzaro che all'azienda HTS, responsabile dei lavori.



Testo integrale: del dott. Noto Desiderio Io sono pronto. Domani iniziano i lavori al Ceravolo. Incrociamo le dita e speriamo che tutto vada bene per poter giocare la prima al nostro stadio