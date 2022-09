CalcioMercato: Torreira in viola, Correa verso l'Inter. Pellegri è del Milan, ora i rossoneri su Bakayoko e Messias

ROMA, 24 AGO - Colpo grosso della Fiorentina. Il club viola ha preso il regista che voleva ed è TORREIRA, giocatore particolarmente gradito al tecnico Italiano. L'uruguayano ex Samp torna in Italia con la formula del prestito oneroso a 1,5 milioni di euro con riscatto fissato a 15.



La Viola gli stava dietro fin da gennaio, ma in quella circostanza l'Atletico Madrid, dove si trovava il giocatore, aveva fatto resistenza. La conclusione di questo affare fa sì che Commisso molli PJANIC, che ora spera di tornare alla Juventus o di andare al Napoli. Per la Roma, che era un'altra possibilità per il bosniaco, Mourinho ha fatto presente che vuole un calciatore con caratteristiche diverse, e in pole c'è sempre ZAKARIA del Borussia Dortmund (in alternativa c'è DOUGLAS LUIZ dell'Aston Villa).



Intanto DIAWARA ha rifiutato anche il Torino, mentre pr NZONZI c'è stato un 'sondaggio' dell'Al Gharafa, club del Qatar allenato da Andrea Stramaccioni. Detto che il Milan ha preso PELLEGRI e sta stringendo i tempi per BAKAYOKO, sta lavorando sotto traccia l'Inter, che vuole rinforzare l'attacco. Si era sarsa la voce di un accordo raggiunto con il Torino per BELOTTI, sulla base di 15 milioni di euro, ma nelle ultime ore ha ripreso forza la candidatura del laziale CORREA, visto che il presidente biancoceleste Lotito avrebbe deciso di far scendere il prezzo dai 35 milioni inizialmente richiesti a 31.



Le prossime 24 ore saranno decisive, e se la trattativa andrà a buon fine, la Lazio cercherà di dare anche CAICEDO al Genoa, per poi puntare su KOSTIC e BOGA per rinforzare il settore avanzato. Intanto è arrivato BASIC, 24enne croato del Bordeaux che era stato seguito anche dal Napoli. Per ora si ritrova senza acquirenti SCAMACCA, visto che l'Inter è andata su Correa e che la Fiorentina ha parzialmente mollato la presa visto che il patron Commisso ha ribadito l'incedibilità di VLAHOVIC (e infatti l'Atletico Madrid ha preso il brasiliano CUNHA dall'Hertha Berlino).



Così l'attaccante ex Genoa potrebbe rimanere al Sassuolo. Ancora l'Inter, ha definito il prestito di PINAMONTI all'Empoli, al quale i nerazzurri pagheranno metà dell'ingaggio. A questo punto la matricola toscana mollerà DESTRO, che potrebbe rimanere al Genoa, specialmente se l'atalantino LAMMERS sceglierà di andare al Verona. Intanto Preziosi sta definendo l'arrivo dello svincolato MAKSIMOVIC, che firmerà un quadriennale. E' sfumato il trasferimento di FLORENTINO LUIS dal Benfica al Sassuolo.



Il centrocampista classe '99 è infatti in procinto di andare in Spagna al Getafe: la tratativa è alla stretta finale. Il Crotone ha ricevuto richieste da Milan e Napoli per MESSIAS, ma icalabresi vorrebbero cedere il giocatore a titolo definitivo e non in prestito. Ore calde fra Torino e Cagliari per lo scambio IZZO- WALUKIEWICZ, mentre l'Atalanta si è rifatta sotto con la Sampdoria (che per l'attacco vuole LAPADULA) per avere THORSBY, per il quale c'è la concorrenza del Watford. Per AMRABAT, che lascerà Firenze, per la Dea c'è la concorrenza del Napoli.