Calendario Polizia di Stato 2021 acquistabile anche sul sito dell’UNICEF

CATANZARO, 17 NOV - La Questura di Catanzaro comunica che è possibile acquistare online il calendario della Polizia di Stato 2021 sul sito dell’UNICEF e riceverlo comodamente presso la propria abitazione.

Il calendario ha il costo invariato come per gli scorsi anni, di 8 euro per quello da parete e di 6 euro per quello da tavolo, a cui andranno aggiunte le spese di spedizione.

Tutto il ricavato della vendita del calendario sarà devoluto a progetti di solidarietà

Anche quest'anno i proventi della vendita sono destinati al "Piano Marco Valerio" del Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato, che supporta le famiglie delle poliziotte e dei poliziotti con figli minori affetti da patologie croniche e al progetto del Comitato italiano per l’Unicef Onlus, mirato a fronteggiare le situazioni di disagio minorile conseguenti all’emergenza da Covid-19.

Le dodici immagini, che compongono il calendario, testimoniano - a partire dalla legge 121 del 1981, che ha trasformato il Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza nella Polizia di Stato e ha ridisegnato l'intero assetto dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza - quarant’anni di storia al servizio delle comunità e, nel contempo di profonda trasformazione, che ha portato la Polizia di Stato ad essere una forza di polizia moderna, democratica e ad ordinamento civile.

Vengono rappresentati i temi principali che la legge ha introdotto, come la “smilitarizzazione”, l’apertura al mondo sindacale, la parità di genere garantendo alle donne uguali modalità di accesso e stesse opportunità di carriera dei colleghi uomini, e altro ancora.

Un’opera che ripercorre 40 anni in cui la parola d'ordine per la nostra l’Istituzione è stata e continua ad essere: "Servizio". Essere al servizio del Paese, tutelando le comunità, ieri come oggi, dando così corpo e significato al claim che oggi contraddistingue la Polizia di Stato: #essercisempre.

Video - Il Calendario 2021 della Polizia di Stato