Camorra, 25 arresti nel clan Mallardo: colpo alla criminalità organizzata nel napoletano

Maxi operazione del Ros: colpita la rete criminale, sequestrati beni per milioni di euro

Giugliano in Campania - Un duro colpo alla criminalità organizzata è stato inflitto questa mattina dai Carabinieri del Ros, che hanno eseguito 25 arresti tra le fila del clan Mallardo, una delle organizzazioni camorristiche più radicate nel territorio napoletano.

L'operazione, frutto di mesi di indagini coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia, ha portato all'emissione di misure cautelari per reati legati all'associazione di tipo mafioso, voto di scambio, estorsione, usura, trasferimento fraudolento di beni e corruzione.

I numeri dell'operazione: 20 in carcere, 5 ai domiciliari

Dei 25 soggetti finiti nel mirino degli inquirenti, 20 sono stati trasferiti in carcere, mentre per altri 5 è stata disposta la misura degli arresti domiciliari.

Le indagini hanno permesso di ricostruire il sistema attraverso cui il clan Mallardo gestiva il controllo economico e criminale del territorio, avvalendosi di metodi intimidatori e illeciti per influenzare appalti pubblici, gestire il racket delle estorsioni e praticare usura ai danni di commercianti e imprenditori locali.

Sequestrati beni per milioni di euro

Nel corso dell'operazione, le forze dell'ordine hanno proceduto anche al sequestro di un ingente patrimonio riconducibile all'organizzazione criminale.

Conti bancari, terreni, immobili, aziende e società sono stati posti sotto sequestro, per un valore complessivo di diversi milioni di euro.

Il provvedimento rientra in una strategia più ampia volta a colpire le risorse finanziarie del clan, privandolo dei mezzi economici necessari per mantenere il controllo sul territorio.

La reazione delle istituzioni

L'operazione è stata accolta con soddisfazione dalle istituzioni locali e nazionali.

"Un segnale chiaro che lo Stato c'è e non arretra davanti alla criminalità organizzata" ha dichiarato il procuratore capo della DDA.

"L'obiettivo è restituire il territorio ai cittadini onesti e garantire il rispetto della legalità".

Anche il sindaco di Giugliano ha espresso il proprio plauso per il lavoro svolto dalle forze dell'ordine:

"L'azione dello Stato è fondamentale per spezzare la catena della paura e della sopraffazione. Ora è importante continuare su questa strada per bonificare definitivamente il tessuto economico e sociale della città".

La lotta alla camorra continua

L'operazione di oggi rappresenta un passo significativo nella lotta alla criminalità organizzata nel Napoletano.

Tuttavia, come sottolineano gli inquirenti, la battaglia è ancora lunga.

Il radicamento del clan Mallardo e delle altre organizzazioni criminali nella regione richiede un impegno costante da parte dello Stato, delle forze dell'ordine e della società civile.

La speranza è che, con operazioni mirate come questa, si possa progressivamente liberare il territorio dal giogo della camorra, restituendo ai cittadini un futuro basato sulla legalità e sulla giustizia.