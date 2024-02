Carabiniere Pasquale Rutigliani: salva una giovane ragazza dal suicidio a Bari. I dettagli

Carabiniere Pasquale-Rutigliani: salva una giovane ragazza dal Suicidio a Bari

Il Coraggio del nucleo radiomobile prevale nel drammatico salvataggio sulla tangenziale

I carabinieri hanno compiuto un atto eroico salvando una ragazza che aveva minacciato di suicidarsi gettandosi da un ponte sulla Tangenziale di Bari. La giovane, nel tentativo disperato di lanciarsi nel vuoto, è rimasta aggrappata al parapetto per ben quindici lunghi minuti, come riportato da numerosi testimoni oculari.

Fortunatamente, in quel momento critico, è intervenuto un valoroso militare, il brigadiere Pasquale Rutigliani, appartenente al nucleo Radiomobile. Con coraggio e determinazione, Rutigliani è riuscito a salvare la ragazza, afferrandola attraverso il guardrail e impedendo la sua tragica caduta.

Successivamente, la giovane è stata prontamente trasportata al Policlinico di Bari, dove ha ricevuto le cure necessarie. Il brigadiere Rutigliani, eroe della serata, ha condiviso il suo racconto con l'Ansa: "A un certo punto, le nostre braccia erano doloranti, ma non potevamo mollare la presa, soprattutto perché la ragazza ci ha supplicato di non lasciarla sola. Fortunatamente, tutto si è risolto positivamente, e ora la ragazza è al sicuro. È stato un intervento complesso, ma non è il primo di questo genere che affronto nella mia carriera di carabiniere."

Il brigadiere Rutigliani ha sottolineato che la giovane donna non ha fornito spiegazioni sul motivo della sua drammatica decisione, ma era visibilmente agitata. La sua storia è un potente richiamo all'importanza di essere pronti a intervenire in situazioni di emergenza e di offrire sostegno a coloro che ne hanno bisogno nei momenti più bui della loro vita.